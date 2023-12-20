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Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

В январе будет холодно

Мороз до -41 стукнет в Новосибирской области в январе 2024

20 декабря 2023, 04:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В январе будет холодно

В Новосибирске в январе 2024 похолодает до -41 градуса

В январе 2024 года в Новосибирске снова ожидаются сильные морозы, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Согласно данным «Гисметео», в январе ожидается много снега, который будет выпадать практически каждый день. В первой декаде температура будет колебаться от 0 до -11, а затем станет еще холоднее.

Сервис «Метеовести», ужаснул жителей региона предупреждением о лютых морозах. Согласно их данным, начиная с 9 января температура воздуха опустится ниже 30 градусов. А местами до -41.

Тем не менее, другие погодные сервисы не предсказывают такого сильного понижения температуры. Например, «Яндекс.Погода» дает относительно «теплый» старт нового года. В первой декаде будет отмечаться температура воздуха от -2 до -7.

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