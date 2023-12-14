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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:11

Морозы снова нагрянут в регион

О «суперсибирских морозах» предупредил новосибирцев Гидрометцентр

14 декабря 2023, 06:04
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Морозы снова нагрянут в регион

Новосибирцев напугали «суперсибирскими морозами» до -38 на новогодних каникулах

Синоптики вновь предрекают «суперсибирские морозы» в России, которые охватят большую часть Сибири и приведут к аномально низким температурам, достигающим до минус 50 градусов.

Специалисты из Росгидрометцентра неожиданно предупредили о приближении «суперсибирских морозов» в Новосибирской области. Неожиданно, потому что аномальные холода держались в регионе две недели.

Мороз охватил большую часть России от Анадыря до Чукотки, теперь он перемещается к Байкалу. Об этом сообщил «Новым известиям» заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Согласно его словам, холода снова охватят большую часть Сибири, особенно южную ее часть, а также Байкал, Иркутскую область, Красноярский край, Омск и Новосибирск. Самые сильные морозы придут 17–18 декабря. В Чите и Бурятии температура может опуститься до минус 45 градусов мороза. А жителей Красноярского края ожидают холода до минус 50 градусов.

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Ранее руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд предсказал аномальные холода в Заволжье, на Урале и в Западной Сибири. В этих регионах температура будет на 10-20 градусов ниже нормы. Например, на Урале, в Челябинской, Курганской и Свердловской областях ожидаются морозы до минус 40-42 градусов. А в самых плотно заселенных районах Западной Сибири, таких как Омская, Томская и Новосибирская области, температура может опуститься до минус 45 градусов.

Интересно, что прогнозы погодных сервисов кардинально отличаются от прогноза Гидрометцентра. Они наоборот, свидетельствуют о том, что к 20 числу в Новосибирске снова потеплеет до +1 градуса. К новому году максимальная температура будет -12 градусов.

А вот на новогодних каникулах снова может похолодать. На протяжении недели температура будет варьироваться от -20 до -30, а 4 и 5 января она опустится до -36 днем и ночью до -38.

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