О «суперсибирских морозах» предупредил новосибирцев Гидрометцентр

Ранее руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд предсказал аномальные холода в Заволжье, на Урале и в Западной Сибири. В этих регионах температура будет на 10-20 градусов ниже нормы. Например, на Урале, в Челябинской, Курганской и Свердловской областях ожидаются морозы до минус 40-42 градусов. А в самых плотно заселенных районах Западной Сибири, таких как Омская, Томская и Новосибирская области, температура может опуститься до минус 45 градусов.