О «суперсибирских морозах» предупредил новосибирцев Гидрометцентр

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Специалисты из Росгидрометцентра неожиданно предупредили о приближении «суперсибирских морозов» в Новосибирской области. Неожиданно, потому что аномальные холода держались в регионе две недели.
Мороз охватил большую часть России от Анадыря до Чукотки, теперь он перемещается к Байкалу. Об этом сообщил «Новым известиям» заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
Согласно его словам, холода снова охватят большую часть Сибири, особенно южную ее часть, а также Байкал, Иркутскую область, Красноярский край, Омск и Новосибирск. Самые сильные морозы придут 17–18 декабря. В Чите и Бурятии температура может опуститься до минус 45 градусов мороза. А жителей Красноярского края ожидают холода до минус 50 градусов.
Ранее руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд предсказал аномальные холода в Заволжье, на Урале и в Западной Сибири. В этих регионах температура будет на 10-20 градусов ниже нормы. Например, на Урале, в Челябинской, Курганской и Свердловской областях ожидаются морозы до минус 40-42 градусов. А в самых плотно заселенных районах Западной Сибири, таких как Омская, Томская и Новосибирская области, температура может опуститься до минус 45 градусов.
Интересно, что прогнозы погодных сервисов кардинально отличаются от прогноза Гидрометцентра. Они наоборот, свидетельствуют о том, что к 20 числу в Новосибирске снова потеплеет до +1 градуса. К новому году максимальная температура будет -12 градусов.
А вот на новогодних каникулах снова может похолодать. На протяжении недели температура будет варьироваться от -20 до -30, а 4 и 5 января она опустится до -36 днем и ночью до -38.