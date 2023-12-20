В Новосибирске подрядчику станции «Спортивная» не удалось оспорить миллионный штраф

Генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов подал жалобу на постановление мирового судьи Кировского района о выплате штрафа за срывы сроков строительства станции. Его адвокат утверждал, что в данном деле якобы отсутствует состав административного правонарушения и заверял об исполнении клиентом всех взятых обязательств.