В Новосибирске подрядчику станции «Спортивная» не удалось оспорить миллионный штраф

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов подал жалобу на постановление мирового судьи Кировского района о выплате штрафа за срывы сроков строительства станции. Его адвокат утверждал, что в данном деле якобы отсутствует состав административного правонарушения и заверял об исполнении клиентом всех взятых обязательств.
В крайнем случае, штраф просили заменить на предупреждение. Но судья оказался непреклонен.
«Арапову С. А. было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 581 408 рублей 23 копейки. Решением Кировского районного суда г. Новосибирска жалоба оставлена без удовлетворения, постановление мирового судьи — без изменения», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».