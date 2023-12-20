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Подрядчик уплатит штраф за срыв сроков строительства

В Новосибирске подрядчику станции «Спортивная» не удалось оспорить миллионный штраф

20 декабря 2023, 11:21
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Подрядчик уплатит штраф за срыв сроков строительства

В Новосибирске отклонили жалобу подрядчика станции «Спортивная» на решение суда

В Новосибирске суд отказал в апелляции подрядчику станции метро «Спортивная». Его обязали выплатить крупный штраф за срыв сроков сдачи объекта.

Генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов подал жалобу на постановление мирового судьи Кировского района о выплате штрафа за срывы сроков строительства станции. Его адвокат утверждал, что в данном деле якобы отсутствует состав административного правонарушения и заверял об исполнении клиентом всех взятых обязательств.

В крайнем случае, штраф просили заменить на предупреждение. Но судья оказался непреклонен.

«Арапову С. А. было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 581 408 рублей 23 копейки. Решением Кировского районного суда г. Новосибирска жалоба оставлена без удовлетворения, постановление мирового судьи — без изменения», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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#Экономика#Происшествия#Новосибирск#Суд#Строительство#Станция "Спортивная"#Административный штраф#Александр Ляхов
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