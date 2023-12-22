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Published Сегодня, 06:54

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Мужчины скупятся на подарки

Мужчины из Новосибирска оказались самыми жадными в России

22 декабря 2023, 06:54
Фото: Midjourney
Мужчины скупятся на подарки
Новосибирские мужчины оказались самыми жадными в России, о чем сообщили аналитики одной из ювелирной компании.

Новосибирцы покупают самые дешевые украшения для своих возлюбленных. В то же время, ростовчане оказались самыми щедрыми в России, тратя на драгоценности около 10 тысяч рублей за раз.

Москвичи и жители Ярославля также не скупятся на подарки для своих любимых, тратя на это не более 8 826 рублей, пишут «Известия».

Новосибирские мужчины не готовы потратить больше 5915 рублей на украшения. При этом, большинство сибиряков предпочитают дарить своим пассиям кольца, которые составляют 35% всех покупок в ювелирных магазинах.

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#Общество#Новосибирск#Покупки#Эмилия Губарева#Подарки
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