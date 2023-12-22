Мужчины из Новосибирска оказались самыми жадными в России

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Новосибирцы покупают самые дешевые украшения для своих возлюбленных. В то же время, ростовчане оказались самыми щедрыми в России, тратя на драгоценности около 10 тысяч рублей за раз.
Москвичи и жители Ярославля также не скупятся на подарки для своих любимых, тратя на это не более 8 826 рублей, пишут «Известия».
Новосибирские мужчины не готовы потратить больше 5915 рублей на украшения. При этом, большинство сибиряков предпочитают дарить своим пассиям кольца, которые составляют 35% всех покупок в ювелирных магазинах.