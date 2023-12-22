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Каток работает на набережной

На Михайловской набережной в Новосибирске открыли платный каток

22 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI
Каток работает на набережной
На Михайловской набережной, рядом с Речным вокзалом Новосибирска, начал работать каток.

На Михайловской набережной в Новосибирске открыли новый каток. Об этом сообщили в управлении городских парков. Ранее это был самый длинный каток в России, но в этом году его уменьшили из-за ремонта моста.

На территории катка есть раздевалки для посетителей и аренда коньков. Стоимость аренды для взрослых составляет 200 рублей, а для детей — 150 рублей.

Также можно прийти на каток со своими коньками, за что необходимо заплатить 100 рублей. Дети до семи лет и пенсионеры могут кататься бесплатно. Кроме того, на катке доступна аренда кабинки для обуви по цене 100 рублей.

Новый каток открылся в парке «Арена» у ЛДС в Новосибирске
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