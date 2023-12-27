Андрей Травников укрепил позиции в Национальном рейтинге губернаторов

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
В Национальном рейтинге губернаторов, который эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» составили по итогам 2023 года, глава Новосибирской области Андрей Травников занял 13 позицию. В октябрьском выпуске рейтинга Травников занимал 14 строчку.
По мнению авторов рейтинга, в свой актив Травников может записать принятое региональным Заксобранием решение, отменяющее прямые выборы мэров областной столицы и наукограда Кольцово, последовательную поддержку участников СВО и членов их семей, встречу с Владимиром Путиным в режиме видеосвязи, где Андрей Травников доложил о результатах развития Новосибирской области, получив позитивный отклик от президента
«Как можно предположить, в ближайшее время областная власть будет завершать запущенные ранее масштабные проекты, лоббировать на уровне федерального центра финансирование новых идей — таких, как Южный транзит, расширение метро и строительство развязки на Матвеевке. Нарратив предвыборной кампании Травникова сфокусирован на том, что глобальных изменений в регионе ждать не стоит. Социальные мероприятия зависят от поддержки федерального уровня власти, на собственно же региональном уровне ожидается продолжение курса на развитие инфраструктуры. Создание новых объектов запланировано руководством НСО и в образовании, и в здравоохранении, и в социальной сфере. Перспектива на ближайшее будущее для НСО — дальнейшая стабилизация в социально-экономической сфере после потрясений 2020–2022 годов», — комментирует профессор Сибирского института управления, политолог Сергей Бирюков.
Кроме того, отмечают составители рейтинга, Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объёму финансирования из федерального центра, что эксперты связывают со способностью Андрея Травникова лоббировать интересы региона на всех уровнях. Опережающее финансирование — подтверждение доверия Москвы к губернаторской команде: дополнительные 549 млн рублей области выделяются на строительство кампуса НГУ, 1 млрд рублей — на покупку нового пассажирского транспорта.