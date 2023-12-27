Андрей Травников укрепил позиции в Национальном рейтинге губернаторов

По мнению авторов рейтинга, в свой актив Травников может записать принятое региональным Заксобранием решение, отменяющее прямые выборы мэров областной столицы и наукограда Кольцово, последовательную поддержку участников СВО и членов их семей, встречу с Владимиром Путиным в режиме видеосвязи, где Андрей Травников доложил о результатах развития Новосибирской области, получив позитивный отклик от президента