Более 600 человек попали в новосибирский вытрезвитель с момента открытия

За три месяца, прошедших с момента начала работы вытрезвителя в Новосибирске, в нем побывало 692 человека. 114 человека не согласились поехать в заведение. Причем, по данным городского департамента социальной политики, количество тех, кто с недоверием относится к пребыванию в вытрезвителе, сокращается.