Более 600 человек попали в новосибирский вытрезвитель с момента открытия

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
За три месяца, прошедших с момента начала работы вытрезвителя в Новосибирске, в нем побывало 692 человека. 114 человека не согласились поехать в заведение. Причем, по данным городского департамента социальной политики, количество тех, кто с недоверием относится к пребыванию в вытрезвителе, сокращается.
В первый месяц после открытия доля таких людей составила 32%, в октябре от услуг вытрезвителя отказались 11% потенциальных клиентов, в ноябре заявили об отказе 9% нетрезвых горожан, пишет «КП-Новосибирск».
Вытрезвитель начал работу в Первомайском районе в сентябре 2023 года. Жители соседних домов жаловались на то, что нетрезвые клиенты бродят под их окнами и выходят на обочину оживленной трассы.