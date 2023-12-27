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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

Вытрезвитель похож на уютный хостел

Более 600 человек попали в новосибирский вытрезвитель с момента открытия

27 декабря 2023, 05:08
Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска
Вытрезвитель похож на уютный хостел
Часть нетрезвых новосибирцев отказалась от услуг муниципального заведения

За три месяца, прошедших с момента начала работы вытрезвителя в Новосибирске, в нем побывало 692 человека. 114 человека не согласились поехать в заведение. Причем, по данным городского департамента социальной политики, количество тех, кто с недоверием относится к пребыванию в вытрезвителе, сокращается.

В первый месяц после открытия доля таких людей составила 32%, в октябре от услуг вытрезвителя отказались 11% потенциальных клиентов, в ноябре заявили об отказе 9% нетрезвых горожан, пишет «КП-Новосибирск».

Вытрезвитель начал работу в Первомайском районе в сентябре 2023 года. Жители соседних домов жаловались на то, что нетрезвые клиенты бродят под их окнами и выходят на обочину оживленной трассы.

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#Новосибирск#Статистика#Вытрезвитель#Алкоголизм#Пьяницы
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