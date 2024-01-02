Как новогодние праздники влияют на здоровье — отвечает новосибирский флеболог

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Эксперт указывает на факторы, увеличивающие нагрузку на вены в это время, такие как повышенное употребление алкоголя, поднятие тяжестей и частые физические нагрузки. Эти факторы оказывают сильное воздействие на венозную систему нижних конечностей.
«В период новогодних праздников, когда наступают продолжительные выходные, часто возникают ситуации, которые сильно нагружают вены. Это связано с распространенным употреблением алкоголя и, как следствие, дегидратацией организма. Кроме того, многие вынуждены поднимать тяжести, такие как елки, коробки с игрушками, пакеты с едой и бутылки, а некоторые предпринимают генеральную уборку. Все эти действия представляют собой значительную нагрузку на венозную систему нижних конечностей», — поделился с Atas.Info врач-флеболог, заведующий лечебно-диагностическим отделением центра сердечно-сосудистой хирургии «Дуэт Клиник» Дмитрий Осипов.
Согласно словам специалиста, факторами, способствующими развитию варикоза, являются также длительное сидение перед телевизором, курение, неправильное питание, а также посещение бани — из-за высокой температуры возникает застой крови в венах.
«Для здоровых людей эти факторы могут вызвать усталость и тяжесть в ногах, а также способствовать развитию варикоза. Однако у пациентов с уже установленным диагнозом все вышеперечисленные факторы значительно увеличивают риск тромбозов. После новогодних праздников в клиниках чаще всего обращаются пациенты, испытывающие симптомы тромбоза», — объяснил врач.
Дмитрий Осипов подчеркивает, что даже у здоровых людей эти факторы могут вызвать усталость в ногах и появление варикоза, в то время как у тех, у кого уже есть диагноз, они увеличивают риск тромбозов. После новогодних праздников часто увеличивается количество пациентов, сталкивающихся с симптомами тромбоза.
Флеболог отмечает, что варикоз может проявиться в любом возрасте. А симптомы, такие как выступающие вены, отечность и усталость конечностей зачастую проявляются во второй половине дня.
«Людям, подверженным этим рискам, рекомендуется проводить максимальное количество времени на свежем воздухе, особенно во время новогодних праздников. Это способствует активному кровообращению в ногах и уменьшению венозного застоя. Кроме того, важно употреблять большое количество воды, предпочтительно неалкогольной и несладкой», — рекомендует доктор.
Чтобы предотвратить риск венозных заболеваний, врач рекомендует придерживаться классических медицинских рекомендаций, таких как сбалансированное питание, регулярный сон и чередование физической активности с отдыхом. В случае проявления признаков варикоза, флеболог настоятельно советует обратиться к врачу, поскольку лечение венозных заболеваний требует профессионального вмешательства.