Как новогодние праздники влияют на здоровье — отвечает новосибирский флеболог

Дмитрий Осипов подчеркивает, что даже у здоровых людей эти факторы могут вызвать усталость в ногах и появление варикоза, в то время как у тех, у кого уже есть диагноз, они увеличивают риск тромбозов. После новогодних праздников часто увеличивается количество пациентов, сталкивающихся с симптомами тромбоза.