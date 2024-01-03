Бастрыкин поручил доложить о ДТП с пассажирской маршруткой в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Авария произошла 2 января на улице Большевистской в Новосибирске. Маршрутка перевернулась. В результате этого инцидента пассажиры получили травмы и им была оказана медицинская помощь.
Следственное управление по Новосибирской области проводит проверку в отношении предоставления небезопасных услуг при организации пассажирских перевозок.
Руководитель ведомства поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области представить доклад о ходе проверки и выявленных фактах.