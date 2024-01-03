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Пострадали пассажиры

Бастрыкин поручил доложить о ДТП с пассажирской маршруткой в Новосибирске

3 января 2024, 08:48
Фото: ГИБДД
Пострадали пассажиры
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о произошедшем ДТП, в котором участвовал пассажирский микроавтобус в Новосибирске.

Авария произошла 2 января на улице Большевистской в Новосибирске. Маршрутка перевернулась. В результате этого инцидента пассажиры получили травмы и им была оказана медицинская помощь.

Следственное управление по Новосибирской области проводит проверку в отношении предоставления небезопасных услуг при организации пассажирских перевозок.

Руководитель ведомства поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области представить доклад о ходе проверки и выявленных фактах.

Стали известны подробности ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин
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