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Самым популярным именем стало Софья

Популярные имена у девочек в 2023 году в Новосибирске

3 января 2024, 11:49
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
Самым популярным именем стало Софья

Новосибирский ЗАГС назвал самые популярные имена в 2023 году

ЗАГС Новосибирской области представил список наиболее распространенных имен среди новорожденных. Также были выделены уникальные имена, среди которых часто встречаются старославянские, еврейские и греческие варианты.

Среди новосибирских девочек наиболее популярным именем в 2023 году стало Софья, которое получили 529 новорожденных. На втором месте оказалось имя Ева, выбранное для 478 девочек. В рейтинге также присутствуют имена Виктория (399), Варвара (388), Анна (363) и Мария (345).

Среди необычных девичьих имен выделяются Амелия-Мария, Анна-Моника, Жозефина Катрин, Елизавета-Слада, Маргарита-Агния, Фелисия Эрси, Бронислава, Владислава, Златослава, Радослава, Милорада, Велемира, Агафья, Агриппина, Глафира, Лукерья, Матрена, Пелагея, Устинья, Феврония, Серафима, Весняна, Любава, Апполинария, Веда, Дивора, Лисанна и Феодосия.

У новосибирских мальчиков наиболее распространенным именем стало Михаил, выбранное для 580 новорожденных. На втором месте идет Артем с 551 младенцем. Также в топе имен: Александр (549), Матвей (395), Роман (392) и Иван (390).

Среди необычных имен для мальчиков можно выделить составные, такие как Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Руши-Владислав, а также имена с еврейским, греческим или старославянским колоритом: Добрыня, Евпатий, Ермак, Дарий, Гор, Велизар, Властислав, Данислав, Динислам, Лютобор, Радомир, Авдей, Адонис, Азарий, Ворис, Гордей, Гурьян, Ермолай, Климент, Кузьма, Лаврентий, Леонард, Линар, Лукьян, Мефодий. Однако стоит отметить, что в Новосибирской области появился даже один Космос.

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