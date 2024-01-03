Популярные имена у девочек в 2023 году в Новосибирске

Среди необычных имен для мальчиков можно выделить составные, такие как Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Руши-Владислав, а также имена с еврейским, греческим или старославянским колоритом: Добрыня, Евпатий, Ермак, Дарий, Гор, Велизар, Властислав, Данислав, Динислам, Лютобор, Радомир, Авдей, Адонис, Азарий, Ворис, Гордей, Гурьян, Ермолай, Климент, Кузьма, Лаврентий, Леонард, Линар, Лукьян, Мефодий. Однако стоит отметить, что в Новосибирской области появился даже один Космос.