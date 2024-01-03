Популярные имена у девочек в 2023 году в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Среди новосибирских девочек наиболее популярным именем в 2023 году стало Софья, которое получили 529 новорожденных. На втором месте оказалось имя Ева, выбранное для 478 девочек. В рейтинге также присутствуют имена Виктория (399), Варвара (388), Анна (363) и Мария (345).
Среди необычных девичьих имен выделяются Амелия-Мария, Анна-Моника, Жозефина Катрин, Елизавета-Слада, Маргарита-Агния, Фелисия Эрси, Бронислава, Владислава, Златослава, Радослава, Милорада, Велемира, Агафья, Агриппина, Глафира, Лукерья, Матрена, Пелагея, Устинья, Феврония, Серафима, Весняна, Любава, Апполинария, Веда, Дивора, Лисанна и Феодосия.
У новосибирских мальчиков наиболее распространенным именем стало Михаил, выбранное для 580 новорожденных. На втором месте идет Артем с 551 младенцем. Также в топе имен: Александр (549), Матвей (395), Роман (392) и Иван (390).
Среди необычных имен для мальчиков можно выделить составные, такие как Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Руши-Владислав, а также имена с еврейским, греческим или старославянским колоритом: Добрыня, Евпатий, Ермак, Дарий, Гор, Велизар, Властислав, Данислав, Динислам, Лютобор, Радомир, Авдей, Адонис, Азарий, Ворис, Гордей, Гурьян, Ермолай, Климент, Кузьма, Лаврентий, Леонард, Линар, Лукьян, Мефодий. Однако стоит отметить, что в Новосибирской области появился даже один Космос.