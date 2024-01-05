Плохое настроение стали чаще замечать работающие новосибирцы

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом на 11% уменьшилось количество новосибирцев, положительно оценивших свое эмоциональное настроение. При этом в целом по России людей, положительно оценивающих свое эмоциональное состояние стало больше — 35% россиях отмечают, что у них чаще бывает хорошее настроение.