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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Новогоднее настроение в магазинах Новосибирска.

Плохое настроение стали чаще замечать работающие новосибирцы

5 января 2024, 04:28
Фото: Антон Засимов / 1MI
Новогоднее настроение в магазинах Новосибирска.
Портал hh.ru собрал статистику настроения среди работающих россиян. На этом фоне особенно заметно снижение настроения среди работающих новосибирцев — тех, кто положительно оценил свое настроение, стало на 11% меньше.

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом на 11% уменьшилось количество новосибирцев, положительно оценивших свое эмоциональное настроение. При этом в целом по России людей, положительно оценивающих свое эмоциональное состояние стало больше — 35% россиях отмечают, что у них чаще бывает хорошее настроение.

Больше всего людей, отметивших у себя хорошее настроение, оказалось среди россиях от 45 до 54 лет — 39%. Молодые люди оказались куда менее оптимистичны — среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет людей, отметивших хорошее настроение оказалось всего 32%.

Новосибирцев, оценивших свое настроение перед Новым годом как нейтральное, стало на 3% больше — 35%. Преобладающее большинство новосибирцев, оценивших свое настроение как нейтральное, являются молодыми людьми в возрасте до 34 лет.

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Новосибирцам нужно не так много для хорошего настроения — образовавшийся перед Новым годом сугроб у киоска «Дядя Денер» возле кинотеатра «Победа» стал местом притяжения для детей — они устроили катания с горки.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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