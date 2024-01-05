Плохое настроение стали чаще замечать работающие новосибирцы

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В 2023 году по сравнению с предыдущим годом на 11% уменьшилось количество новосибирцев, положительно оценивших свое эмоциональное настроение. При этом в целом по России людей, положительно оценивающих свое эмоциональное состояние стало больше — 35% россиях отмечают, что у них чаще бывает хорошее настроение.
Больше всего людей, отметивших у себя хорошее настроение, оказалось среди россиях от 45 до 54 лет — 39%. Молодые люди оказались куда менее оптимистичны — среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет людей, отметивших хорошее настроение оказалось всего 32%.
Новосибирцев, оценивших свое настроение перед Новым годом как нейтральное, стало на 3% больше — 35%. Преобладающее большинство новосибирцев, оценивших свое настроение как нейтральное, являются молодыми людьми в возрасте до 34 лет.
Новосибирцам нужно не так много для хорошего настроения — образовавшийся перед Новым годом сугроб у киоска «Дядя Денер» возле кинотеатра «Победа» стал местом притяжения для детей — они устроили катания с горки.