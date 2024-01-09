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Сколько пассажиров перевез метрополитен

Метрополитен Новосибирска перевез более 80 млн пассажиров в 2023 году

9 января 2024, 05:11
Фото: atas.info
Сколько пассажиров перевез метрополитен
В 2023 году количество пассажиров Новосибирского метрополитена превысило 80 миллионов человек. Эту информацию озвучили в ТГ-канале «Новосибирское метро».

Статистика показывает, что количество посетителей метро продолжает расти с каждым годом. В период ковидных ограничений в 2020 году в метро перевезли 58,1 млн человек. В 2021 году число пассажиров составило 75,3 миллиона, а в 2022 году оно возросло до более чем 77 миллионов.

За прошедший 2023 год метро Новосибирска доставило свыше 84,52 миллионов пассажиров. Это на 9,4% больше, чем в предыдущем году.

Стоит отметить, что данный результат является третьим по значимости в истории развития новосибирского метрополитена.

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#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#Пассажиры#Метрополитен
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