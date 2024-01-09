Метрополитен Новосибирска перевез более 80 млн пассажиров в 2023 году

Статистика показывает, что количество посетителей метро продолжает расти с каждым годом. В период ковидных ограничений в 2020 году в метро перевезли 58,1 млн человек. В 2021 году число пассажиров составило 75,3 миллиона, а в 2022 году оно возросло до более чем 77 миллионов.