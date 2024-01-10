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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Собранные подписи отправлены в центральный избирательный штаб.

Первая часть подписей отправлена в центральный избирательный штаб Владимира Путина

10 января 2024, 04:52
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»
Собранные подписи отправлены в центральный избирательный штаб.
Собранные в Новосибирской области на данный момент подписи отправили в центральный избирательный штаб Владимира Путина.

Сбор подписей проходит в регионе ежедневно по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14. Первая часть уже отправлена в центральный избирательный штаб на проверку.

Как сообщается на сайте Владимира Путина https://putin2024.ru, 9 января документы представили еще 19 субъектов страны. Ранее волонтеры доставили подписи из 58 регионов. Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

Собранные подписи отправлены в центральный избирательный штаб.Собранные подписи отправлены в центральный избирательный штаб.
Собранные подписи отправлены в центральный избирательный штаб.Собранные подписи отправлены в центральный избирательный штаб.
Собранные подписи отправлены в центральный избирательный штаб.
Фото: Пресс-служба НРО партии "Единая Россия"
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Ольга Храмушкина
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