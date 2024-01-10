Первая часть подписей отправлена в центральный избирательный штаб Владимира Путина

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Сбор подписей проходит в регионе ежедневно по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14. Первая часть уже отправлена в центральный избирательный штаб на проверку.
Как сообщается на сайте Владимира Путина https://putin2024.ru, 9 января документы представили еще 19 субъектов страны. Ранее волонтеры доставили подписи из 58 регионов. Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются.
Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.
При поддержке «Единой России» в Новосибирской области модернизировали более 50 учреждений культуры.