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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

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Проект разрабатывают

Камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей за разговор по телефону

15 января 2024, 04:57
Фото: 1MI
Проект разрабатывают
В Новосибирске планируется установить комплексы видеофиксации, которые будут штрафовать водителей за использование телефона во время движения.

В скором времени в Новосибирске планируют установить первый комплекс с видеофиксацией использования телефона водителями во время поездки. Камеры сделают в тестовом формате, пишет НГС.

Водителей будут штрафовать за использование телефона: если гаджет не установлен на специальном устройстве, позволяющем разговаривать без использования рук.

На данный момент в Новосибирске уже работает 54 комплекса камер видеофиксации, которые следят за другими нарушениями ПДД. Они фиксируют отсутствие ремней безопасности у водителей и у пассажиров.

Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#Штрафы#Телефон#Эмилия Губарева#Водители#Камеры видеофиксации
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