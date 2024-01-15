Камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей за разговор по телефону

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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В скором времени в Новосибирске планируют установить первый комплекс с видеофиксацией использования телефона водителями во время поездки. Камеры сделают в тестовом формате, пишет НГС.
Водителей будут штрафовать за использование телефона: если гаджет не установлен на специальном устройстве, позволяющем разговаривать без использования рук.
На данный момент в Новосибирске уже работает 54 комплекса камер видеофиксации, которые следят за другими нарушениями ПДД. Они фиксируют отсутствие ремней безопасности у водителей и у пассажиров.