Режим «черного неба» объявили в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Мэрия предупредила жителей Новосибирска о введении так называемого режима «черного неба».
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей первой степени опасности объявили на два дня. Он будет действовать с 10.00 16 января до 18.00 18 января.
Стоит отметить, что в Новосибирск после потепления до -1, снова возвращаются морозы. В МЧС сообщали, что в некоторых районах области похолодает на днях до -37 ночью. Погодные сервисы обещают половину недели до -20. Также осадков не ожидается.