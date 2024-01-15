atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В воздухе будет много вредных примесей

Режим «черного неба» объявили в Новосибирске

15 января 2024, 09:56
Фото: atas.info
В воздухе будет много вредных примесей
О неблагоприятных метеоусловиях предупредили новосибирцев в мэрии.

Мэрия предупредила жителей Новосибирска о введении так называемого режима «черного неба».

Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей первой степени опасности объявили на два дня. Он будет действовать с 10.00 16 января до 18.00 18 января.

Стоит отметить, что в Новосибирск после потепления до -1, снова возвращаются морозы. В МЧС сообщали, что в некоторых районах области похолодает на днях до -37 ночью. Погодные сервисы обещают половину недели до -20. Также осадков не ожидается.

О приближении 35-градусных морозов предупредили новосибирцев в МЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
Тридцать купелей откроют на Крещение 2024 в Новосибирской областиПосле оттепели Новосибирск ждет резкое похолодание
#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Мэрия#Воздух#Эмилия Губарева#Метеоусловия
Подпишитесь
Губернатор потребовал сделать перерасчет из-за коммунальной аварии в Новосибирске
Сегодня, 03:51
ТНТ, СТС, НТВ: какие каналы отключат в Новосибирске с 15 января 2024 и почему
Сегодня, 01:32
Тридцать купелей откроют на Крещение 2024 в Новосибирской области
Сегодня, 03:37
Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?
Сегодня, 05:31
Названы имена участников «Песни года» из Новосибирска за последние 50 лет
Сегодня, 01:24
«Пьют шампанское во время СВО»: глава Союза отцов НСО Майоров поддержал отмену Лолиты
Сегодня, 08:23