Число маршруток до Академгородка сократили в Новосибирске — в чем причина

Жители Академгородка в Новосибирске выразили свое недовольство в социальных сетях из-за долгого ожидания маршрутки. В сообществе Академгородка в «ВКонтакте» появился пост о том, что маршрутка №35 больше не курсирует. Это стало неприятным сюрпризом для студентов и всех жителей района, у которых нет автомобиля.