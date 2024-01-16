atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Машины сократили

Число маршруток до Академгородка сократили в Новосибирске — в чем причина

16 января 2024, 04:23
Фото: 1MI
Машины сократили

Число маршруток № 35 до Академгородка сократили в Новосибирске

В Новосибирске сократили число маршруток №35 до Академгородка, что вызвало негативную реакцию у горожан.

Жители Академгородка в Новосибирске выразили свое недовольство в социальных сетях из-за долгого ожидания маршрутки. В сообществе Академгородка в «ВКонтакте» появился пост о том, что маршрутка №35 больше не курсирует. Это стало неприятным сюрпризом для студентов и всех жителей района, у которых нет автомобиля.

Многие пользователи поддержали этот пост и подтвердили, что количество машин, обслуживающих данный маршрут, действительно сократилось.

Представители мэрии ранее опубликовали план развития общественного транспорта города, в котором указано, что маршрутку №35 планируют отменить и заменить ее автобусами и электричкой. Однако жители Новосибирска не согласны с этим предложением и считают, что нужно сохранить и маршрутку, и автобусы.

Власти хотят отменить маршрутки до Академгородка — куда податься студентам и ученым
Узнать подробнее
Читайте также:
Маршрутка попала в ДТП, выехав на встречку в Новосибирске — пострадала пассажиркаПроезд в маршрутках в новосибирский Академгородок подорожает до 80 рублей
#Транспорт#Новосибирск#Академгородок#Соцсети#Общественный транспорт#Морозы#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»
Сегодня, 04:38
В Новосибирске назвали даты открытия магазина IKEA
Сегодня, 04:35
Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте
Вчера, 11:48
Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?
Вчера, 05:31
Губернатор потребовал сделать перерасчет из-за коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 03:51
Пресняков перепел песню студента-физика из Новосибирска про секс на ТНТ
Сегодня, 02:19