Число маршруток до Академгородка сократили в Новосибирске — в чем причина

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Жители Академгородка в Новосибирске выразили свое недовольство в социальных сетях из-за долгого ожидания маршрутки. В сообществе Академгородка в «ВКонтакте» появился пост о том, что маршрутка №35 больше не курсирует. Это стало неприятным сюрпризом для студентов и всех жителей района, у которых нет автомобиля.
Многие пользователи поддержали этот пост и подтвердили, что количество машин, обслуживающих данный маршрут, действительно сократилось.
Представители мэрии ранее опубликовали план развития общественного транспорта города, в котором указано, что маршрутку №35 планируют отменить и заменить ее автобусами и электричкой. Однако жители Новосибирска не согласны с этим предложением и считают, что нужно сохранить и маршрутку, и автобусы.