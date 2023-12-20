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Проезд станет дороже

Проезд в маршрутках в новосибирский Академгородок подорожает до 80 рублей

20 декабря 2023, 01:21
Фото: 1MI
Проезд станет дороже
Стоимость проезда в маршрутках до Академгородка в Новосибирске будет повышена с 25 декабря. Также изменится цена проезда до Нижней Ельцовки.

Решение о повышении цен за проезд приняли частные перевозчики, включая ООО «ПежоСервис», ООО «БП-Транзит» и ООО «Академ Лайн».

Например, за проезд на маршрутке №7 от улицы Белоусова до микрорайона «Щ» потребуется заплатить 40 рублей. А на маршрутном такси №86 от остановки Общественный торговый центр до улицы Экваторной — 35 рублей.

Самыми дорогими станут маршрутные такси №35 и №15. За проезд от Цветного проезда до станции метро «Речной вокзал» пассажиры должны будут заплатить 70 рублей, а до метро «Площадь Карла Маркса» — 80 рублей.

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#Новосибирск#Академгородок#Маршрутка#Эмилия Губарева#Цена#Проезд
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