Проезд в маршрутках в новосибирский Академгородок подорожает до 80 рублей

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
Modified Сегодня, 01:23
Updated Сегодня, 01:23
Решение о повышении цен за проезд приняли частные перевозчики, включая ООО «ПежоСервис», ООО «БП-Транзит» и ООО «Академ Лайн».
Например, за проезд на маршрутке №7 от улицы Белоусова до микрорайона «Щ» потребуется заплатить 40 рублей. А на маршрутном такси №86 от остановки Общественный торговый центр до улицы Экваторной — 35 рублей.
Самыми дорогими станут маршрутные такси №35 и №15. За проезд от Цветного проезда до станции метро «Речной вокзал» пассажиры должны будут заплатить 70 рублей, а до метро «Площадь Карла Маркса» — 80 рублей.