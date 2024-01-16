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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Это втрое превышает показатель прошлого года

На покупку апартаментов новосибирцы потратили более 1 млрд рублей

16 января 2024, 06:22
Фото: atas.info
Это втрое превышает показатель прошлого года
Более 1 миллиарда рублей было потрачено на покупку апартаментов в Новосибирске, что превышает прошлогодний показатель.

В декабре 2023 года жители Новосибирска потратили более 1 миллиарда рублей на покупку апартаментов. Это втрое больше, чем в прошлом году за тот же период.

Эксперты из компании One Company, занимающейся строительством недвижимости, отмечают, что повышение стоимости апартаментов связано с улучшением качества сервиса и инфраструктуры при строительстве новых объектов, а также с растущим спросом на такого рода жилье.

Самыми популярными апартаментами оказались жилые комплексы Freedom (54% от всех продаж), АЭРОН (22%) и IQ Aparts (11%).

По 1 квадратному метру нового жилья построили на каждого новосибирца в 2023 году
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#Новосибирск#Жилье#Спрос#Эмилия Губарева#Апартаменты
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