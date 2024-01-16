На покупку апартаментов новосибирцы потратили более 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В декабре 2023 года жители Новосибирска потратили более 1 миллиарда рублей на покупку апартаментов. Это втрое больше, чем в прошлом году за тот же период.
Эксперты из компании One Company, занимающейся строительством недвижимости, отмечают, что повышение стоимости апартаментов связано с улучшением качества сервиса и инфраструктуры при строительстве новых объектов, а также с растущим спросом на такого рода жилье.
Самыми популярными апартаментами оказались жилые комплексы Freedom (54% от всех продаж), АЭРОН (22%) и IQ Aparts (11%).