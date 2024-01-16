atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Мать с сыном переехали из Австрии год назад

В Новосибирске пропали 10-летний мальчик и мама из Австрии — о пропаже сообщил отец

16 января 2024, 07:33
Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области
Мать с сыном переехали из Австрии год назад

10-летний мальчик с мамой из Австрии пропали в Новосибирске

Переехавшие из Австрии мама с 10-летним сыном пропали в Новосибирске. Об инциденте сообщил отец мальчика, сейчас их объявили в розыск.

В Новосибирске разыскивают 6-летнего Эмилиана Максима Леванкова и его 39-летнюю маму Викторию Леванкову. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области. Мальчик и женщина приехали в Новосибирск в феврале 2023 года из Австрии. О пропаже заявил отец мальчика.

Мальчик владеет русским языком. Его мать — уроженка Сочи, из-за чего рассматривают версию, что они могли уехать в Краснодарский край к родственникам.

По изначальной версии, пропавшие могут находиться в Калининском районе Новосибирска, где также проживают родные женщины.

Любую информацию о мальчике и его мамы просят сообщать по 8-913-794-11-87, +7 (383) 241-07-64, +7 (383) 241-07-06, +7 (383) 271-67-08.

Читайте также:
Прекращены поиски пропавшей в Новосибирске 14-летней школьницы в наушникахПропавшего новосибирца в оранжевых кедах и красной шапке ищут с 29 декабря 2023Женщина в зеленой футболке и тапках пропала в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Алена Рогонова
Подпишитесь
«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»
Сегодня, 04:38
В Новосибирске назвали даты открытия магазина IKEA
Сегодня, 04:35
Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте
Вчера, 11:48
Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?
Вчера, 05:31
В Новосибирске 87 домов остаются без тепла на шестой день после коммунальной аварии
Сегодня, 03:12
Пресняков перепел песню студента-физика из Новосибирска про секс на ТНТ
Сегодня, 02:19