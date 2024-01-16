В Новосибирске пропали 10-летний мальчик и мама из Австрии — о пропаже сообщил отец

В Новосибирске разыскивают 6-летнего Эмилиана Максима Леванкова и его 39-летнюю маму Викторию Леванкову. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области. Мальчик и женщина приехали в Новосибирск в феврале 2023 года из Австрии. О пропаже заявил отец мальчика.