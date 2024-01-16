В Новосибирске пропали 10-летний мальчик и мама из Австрии — о пропаже сообщил отец

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В Новосибирске разыскивают 6-летнего Эмилиана Максима Леванкова и его 39-летнюю маму Викторию Леванкову. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области. Мальчик и женщина приехали в Новосибирск в феврале 2023 года из Австрии. О пропаже заявил отец мальчика.
Мальчик владеет русским языком. Его мать — уроженка Сочи, из-за чего рассматривают версию, что они могли уехать в Краснодарский край к родственникам.
По изначальной версии, пропавшие могут находиться в Калининском районе Новосибирска, где также проживают родные женщины.
Любую информацию о мальчике и его мамы просят сообщать по 8-913-794-11-87, +7 (383) 241-07-64, +7 (383) 241-07-06, +7 (383) 271-67-08.