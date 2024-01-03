Женщина в зеленой футболке и тапках пропала в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как уточнили в поисковом отряде, 3 января 2024 года пропала Ольга Пушкарева (Золотухина). Ей 43 года. Она ушла в неизвестном направлении в Октябрьском районе.
Приметы: рост 160, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета не по погоде, в зеленую футболку, черные домашние тапочки.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Если вы владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите по следующим телефонам: отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.