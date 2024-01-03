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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Женщина ушла

Женщина в зеленой футболке и тапках пропала в Новосибирске

3 января 2024, 06:35
Фото: ЛизаАлерт
Женщина ушла
В Новосибирске пропала 43-летняя женщина. Подробности сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Как уточнили в поисковом отряде, 3 января 2024 года пропала Ольга Пушкарева (Золотухина). Ей 43 года. Она ушла в неизвестном направлении в Октябрьском районе.

Приметы: рост 160, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета не по погоде, в зеленую футболку, черные домашние тапочки.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Если вы владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите по следующим телефонам: отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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