Пропавшего новосибирца в оранжевых кедах и красной шапке ищут с 29 декабря 2023

Приметы пропавшего: рост 170, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет в черный пуховик до колен, темно-коричневые штаны, ярко-оранжевые кеды, красная вязаная шапку. С собой была черная сумка для ноутбука.