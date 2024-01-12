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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Молодой человек пропал две недели назад

Пропавшего новосибирца в оранжевых кедах и красной шапке ищут с 29 декабря 2023

12 января 2024, 07:32
Фото: ЛизаАлерт
Молодой человек пропал две недели назад
В Кировском районе Новосибирска исчез 19-летний Артур Бойков, о чем сообщили в «ЛизаАлерт».

Как уточнили волонтеры, Артур Бойков пропал 29 декабря 2023 года. Его местонахождение остается неизвестным уже две недели.

Приметы пропавшего: рост 170, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет в черный пуховик до колен, темно-коричневые штаны, ярко-оранжевые кеды, красная вязаная шапку. С собой была черная сумка для ноутбука.

Если вы владеете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщите по следующим телефонам: отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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