Пропавшего новосибирца в оранжевых кедах и красной шапке ищут с 29 декабря 2023

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Как уточнили волонтеры, Артур Бойков пропал 29 декабря 2023 года. Его местонахождение остается неизвестным уже две недели.
Приметы пропавшего: рост 170, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет в черный пуховик до колен, темно-коричневые штаны, ярко-оранжевые кеды, красная вязаная шапку. С собой была черная сумка для ноутбука.
Если вы владеете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщите по следующим телефонам: отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.