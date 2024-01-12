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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Женщина исчезла

Ушла в тапках: женщина загадочно исчезла после смерти матери в Новосибирске

12 января 2024, 04:15
Фото: ЛизаАлерт
Женщина исчезла

Сибирячка в одних тапках пропала после смерти матери в Новосибирске

Жительница Новосибирска исчезла после смерти своей матери: поиски до сих пор не принесли результатов.

В Новосибирске уже две недели идут поиски 43-летней Ольги Пушкаревой. Женщина пропала после смерти своей матери. Она ушла из дома в футболке и тапочках и с 3 января ее никто не видел.

По словам мужа сибирячки, всё началось около двух часов ночи 3 января, когда он проснулся от того, что печка в доме начала дымиться.

«В доме никого не было, вышел на веранду, а там лежит теща, рядом Ольга сидит. Я пощупал руку тещи — пульса нет. Я вызвал скорую, вернулся обратно и увидел, что дверь на веранде открыта. Калитка тоже нараспашку. А супруга пропала…», — рассказал «КП-Новосибирск» муж пропавшей.

Он оделся и отправился искать Ольгу, но не нашел ее ни на близлежащих улицах. Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» уже присоединились к поиску. 4 января появилась информация о том, что женщину видели возле дома №317 на улице Кирова. Полиция проверила записи с камер видеонаблюдения и подтвердила эту информацию. На данный момент нет новых новостей о местонахождении женщины.

Женщина в зеленой футболке и тапках пропала в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Поиск#Смерть#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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