Ушла в тапках: женщина загадочно исчезла после смерти матери в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Новосибирске уже две недели идут поиски 43-летней Ольги Пушкаревой. Женщина пропала после смерти своей матери. Она ушла из дома в футболке и тапочках и с 3 января ее никто не видел.
По словам мужа сибирячки, всё началось около двух часов ночи 3 января, когда он проснулся от того, что печка в доме начала дымиться.
«В доме никого не было, вышел на веранду, а там лежит теща, рядом Ольга сидит. Я пощупал руку тещи — пульса нет. Я вызвал скорую, вернулся обратно и увидел, что дверь на веранде открыта. Калитка тоже нараспашку. А супруга пропала…», — рассказал «КП-Новосибирск» муж пропавшей.
Он оделся и отправился искать Ольгу, но не нашел ее ни на близлежащих улицах. Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» уже присоединились к поиску. 4 января появилась информация о том, что женщину видели возле дома №317 на улице Кирова. Полиция проверила записи с камер видеонаблюдения и подтвердила эту информацию. На данный момент нет новых новостей о местонахождении женщины.