Ушла в тапках: женщина загадочно исчезла после смерти матери в Новосибирске

Он оделся и отправился искать Ольгу, но не нашел ее ни на близлежащих улицах. Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» уже присоединились к поиску. 4 января появилась информация о том, что женщину видели возле дома №317 на улице Кирова. Полиция проверила записи с камер видеонаблюдения и подтвердила эту информацию. На данный момент нет новых новостей о местонахождении женщины.