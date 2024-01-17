Единый день сбора подписей в поддержку Путина кандидатом в президенты прошел в НСО

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Каждый совершеннолетний житель Новосибирской области мог подойти в удобно расположенную точку и заполнить подписной лист. Партийные площадки работают 17 января во многих торговых центрах.
«Собрано более 5 тысяч подписей. На наших площадках работали волонтеры, прошедшие обучение, они объясняли, как правильно заполнить подписной лист, проверяли данные. Лидеры общественного мнения Новосибирской области пришли на площадки „Единой России“, чтобы поставить подпись», — отметила руководитель РИК, замсекретаря реготделения партии Юлия Швец.
Ранее подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента поставили секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России» Андрей Травников, член фракции партии в Заксобрании Андрей Шимкив, руководитель Союза женщин Новосибирской области Елена Потеряева, Герой России Александр Карелин, председатель Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Военно-спортивного союза М. Т. Калашникова», начальник штаба реготделения движения «Юнармия» Владимир Попков.
17 января продолжат работать пункты сбора подписей в торговых центрах Новосибирска «Сан Сити», «Версаль», «Галерея», «Аура», «Золотая нива», «Эдем», в ОНФ и региональном избирательном штабе кандидата в президенты В. В. Путина на Красном проспекте, 182/1 (1 этаж, вход слева).
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января. На текущий момент ЦИК зарегистрировал трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).
Для детей участников СВО прошел концерт при поддержке партии «Единая Россия».