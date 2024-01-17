Единый день сбора подписей в поддержку Путина кандидатом в президенты прошел в НСО

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января. На текущий момент ЦИК зарегистрировал трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).