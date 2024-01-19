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Posted 19 января, 10:23

Published 19 января, 10:23

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Четыре человека стали доверенными лицами Владимира Путина в Новосибирской области

Четыре человека стали доверенными лицами Владимира Путина в Новосибирской области

19 января 2024, 10:23
Фото: Пресс-служба НРО «Единая Россия»
Доверенными лицами Владимира Путина в Новосибирской области стали председатель областной федерации профсоюзов Лариса Цыбулевская, глава Общественной палаты региона Галина Гриднева, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Наталия Курина и известный музыкант Михаил Симонян.

В конце декабря ЦИК РФ утвердил первую часть списка доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, состоящую из 346 человек. Их общее число может составить до 600 человек.
В президентской избирательной кампании на этот момент участвуют 11 человек, 8 из них выдвинуты политическими партиями, 3 — самовыдвиженцы.
По закону самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей.
16 января в «Единой России» прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. В течение дня на базе всех 44 местных отделений партии, в региональном исполкоме и штабе общественной поддержки в Новосибирской области был собраны тысячи подписей.
Отметим, сбор подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ продлится до 21 января.
Выборы главы государства состоятся 15–17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком — 31 января.

Первая часть подписей отправлена в центральный избирательный штаб Владимира Путина
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Новосибирская область отправила первую часть подписей в Центральный избирательный штаб Владимира Путина.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Президент#Ольга Храмушкина
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