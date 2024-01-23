Новосибирцы могут получить скидку на вторую поездку в транспорте — как это сделать

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как рассказали «МК в Новосибирске» в городской мэрии, скидки на вторую поездку действуют при пересадке с определенных маршрутов. При оплате второй поездки картой «ЕТК-онлайн» льгота действует автоматически.
В течение шестидесяти (час) или девяноста минут (полтора часа) возможно получить скидку на вторую поездку в размере 50 или 100%. Новосибирцы смогут получить скидку как на один и тот же вид транспорта (с автобуса на автобус), так и различные виды (с автобуса на трамвай). Однако при этом пассажир должен пересесть на конечные станции «Площадь Маркса» и «Заельцовская». Началом сетевой поездки считается время, указанное в билете, полученном при оплате в первом транспорте.
Скидка возможна, если:
— пассажир оплатил поездку одной и той же транспортной картой в троллейбусе №29 или автобусах №3,8 и 16. В течение часа оплатил поездку на станции «Площадь Маркса». Скидка — 50%;
— оплатил проезд на трамвае №14 и уехал от станции «Заельцовская». Скидка — 50%;
— оплатил проезд на любой станции Новосибирского метрополитена и в течение часа сел на троллейбус №29 или автобусы №3,8,14 и 16. Скидка — 50%;
— оплатил первую поездку в автобусах №5, 21, 23, 36, 38, 45, 45К, 50, 52, 54, 54К, 65, 68, 72, 88 и 96, после чего сел на любой другой из перечисленных маршрутов. В этом случае скидка составит 100%.
При этом скидки не распространяются на карты, попавшие в стоп-лист.
Напомним, что в Новосибирск прибыла только часть обещанных троллейбусов из Белоруссии.