Новосибирцы могут получить скидку на вторую поездку в транспорте — как это сделать

В течение шестидесяти (час) или девяноста минут (полтора часа) возможно получить скидку на вторую поездку в размере 50 или 100%. Новосибирцы смогут получить скидку как на один и тот же вид транспорта (с автобуса на автобус), так и различные виды (с автобуса на трамвай). Однако при этом пассажир должен пересесть на конечные станции «Площадь Маркса» и «Заельцовская». Началом сетевой поездки считается время, указанное в билете, полученном при оплате в первом транспорте.