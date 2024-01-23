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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Новосибирцы могут сэкономить на проезде в общественном транспорте

Новосибирцы могут получить скидку на вторую поездку в транспорте — как это сделать

23 января 2024, 09:34
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцы могут сэкономить на проезде в общественном транспорте

Новосибирскам назвали условия получения льгот по карте «Тройка»

В Новосибирске начали действовать транспортные карты «ЕТК-онлайн». Благодаря их использованию можно существенно сэкономить на проезде в общественном транспорте. Однако при этом необходимо соблюсти ряд условий.

Как рассказали «МК в Новосибирске» в городской мэрии, скидки на вторую поездку действуют при пересадке с определенных маршрутов. При оплате второй поездки картой «ЕТК-онлайн» льгота действует автоматически.

В течение шестидесяти (час) или девяноста минут (полтора часа) возможно получить скидку на вторую поездку в размере 50 или 100%. Новосибирцы смогут получить скидку как на один и тот же вид транспорта (с автобуса на автобус), так и различные виды (с автобуса на трамвай). Однако при этом пассажир должен пересесть на конечные станции «Площадь Маркса» и «Заельцовская». Началом сетевой поездки считается время, указанное в билете, полученном при оплате в первом транспорте.

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Скидка возможна, если:

— пассажир оплатил поездку одной и той же транспортной картой в троллейбусе №29 или автобусах №3,8 и 16. В течение часа оплатил поездку на станции «Площадь Маркса». Скидка — 50%;

 — оплатил проезд на трамвае №14 и уехал от станции «Заельцовская». Скидка — 50%;

— оплатил проезд на любой станции Новосибирского метрополитена и в течение часа сел на троллейбус №29 или автобусы №3,8,14 и 16. Скидка — 50%;

— оплатил первую поездку в автобусах №5, 21, 23, 36, 38, 45, 45К, 50, 52, 54, 54К, 65, 68, 72, 88 и 96, после чего сел на любой другой из перечисленных маршрутов. В этом случае скидка составит 100%.

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При этом скидки не распространяются на карты, попавшие в стоп-лист.

Напомним, что в Новосибирск прибыла только часть обещанных троллейбусов из Белоруссии.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Льготы#Скидки#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов#Оплата проезда
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