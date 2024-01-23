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Оплата проезда

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Новосибирцы могут получить скидку на вторую поездку в транспорте — как это сделать
23 января, 09:34
Назван самый популярный маршрут у держателей карт «Тройка» в Новосибирске
Чаще всего в Новосибирской области проезд транспортной картой «Тройка» оплачивают при поездках в Бердск и Академгородок.
19 января, 07:38
Оплата взглядом станет возможна в метро Новосибирска уже в 2025 году
12 января, 10:26
Декабрь 2023
«Это на грани фантастики» — инвалид о бесплатном проезде по четвертому мосту
20 декабря 2023, 03:22
С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда
4 декабря 2023, 03:59

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