Причины перебоев в работе маршруток до новосибирского Академгородка объяснила мэрия

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Информация об отмене этих маршрутов вызвала беспокойство среди местных жителей. В декабре 2023 года был опубликован документ, который предусматривает отмену 57 маршрутов общественного транспорта в городе в течение четырех лет. Маршрутку №35 планируется отменить уже в 2024 году, а №15, №91 и другие — в 2025 году.
Жители Академгородка испугались, что маршрутка №35 уже была отменена. Однако это не так. Как уточнили «Академ.Инфо» в департаменте транспорта мэрии, обслуживание маршрута маршрутки №35 «Цветной проезд — Речной вокзал» все так же предусматривает 19 единиц подвижного состава с интервалом движения в часы пик в 8-9 минут.
В ответе от департамента говорится, что основной причиной проблем стал недостаток водителей, который возник не только в транспортной отрасли, но и в других сферах из-за распространения коронавирусной инфекции. Перевозчики вынуждены корректировать работу и не всегда могут выполнить все рейсы. Кроме того, причиной задержек являются технические проблемы с транспортными средствами и дорожная обстановка.
Относительно отмены маршруток, сроки пока не названы. Все планируемые к изменению или отмене маршруты будут заменены другими маршрутами транспорта.