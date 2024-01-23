Причины перебоев в работе маршруток до новосибирского Академгородка объяснила мэрия

В ответе от департамента говорится, что основной причиной проблем стал недостаток водителей, который возник не только в транспортной отрасли, но и в других сферах из-за распространения коронавирусной инфекции. Перевозчики вынуждены корректировать работу и не всегда могут выполнить все рейсы. Кроме того, причиной задержек являются технические проблемы с транспортными средствами и дорожная обстановка.