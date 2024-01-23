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Маршруток стало меньше?

Причины перебоев в работе маршруток до новосибирского Академгородка объяснила мэрия

23 января 2024, 03:29
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Маршруток стало меньше?
Мэрия Новосибирска объяснили проблемы, с которыми столкнулись жители Академгородка в связи со скорой отменой маршрутки №35. Время ожидания увеличивается, особенно в выходные дни. Такая же ситуация наблюдается и с маршрутом №15 до площади Маркса.

Информация об отмене этих маршрутов вызвала беспокойство среди местных жителей. В декабре 2023 года был опубликован документ, который предусматривает отмену 57 маршрутов общественного транспорта в городе в течение четырех лет. Маршрутку №35 планируется отменить уже в 2024 году, а №15, №91 и другие — в 2025 году.

Жители Академгородка испугались, что маршрутка №35 уже была отменена. Однако это не так. Как уточнили «Академ.Инфо» в департаменте транспорта мэрии, обслуживание маршрута маршрутки №35 «Цветной проезд — Речной вокзал» все так же предусматривает 19 единиц подвижного состава с интервалом движения в часы пик в 8-9 минут.

В ответе от департамента говорится, что основной причиной проблем стал недостаток водителей, который возник не только в транспортной отрасли, но и в других сферах из-за распространения коронавирусной инфекции. Перевозчики вынуждены корректировать работу и не всегда могут выполнить все рейсы. Кроме того, причиной задержек являются технические проблемы с транспортными средствами и дорожная обстановка.

Относительно отмены маршруток, сроки пока не названы. Все планируемые к изменению или отмене маршруты будут заменены другими маршрутами транспорта.

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#Транспорт#Новосибирск#Академгородок#Общественный транспорт#Маршрутки#Эмилия Губарева
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