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В Новосибирске в очередной раз пропала 15-летняя девочка-подросток

Она пропадала 7 раз — история девочки из Новосибирска, которая постоянно сбегает

23 января 2024, 11:13
Фото: 1MI
В Новосибирске в очередной раз пропала 15-летняя девочка-подросток

Сбежавшая девочка из Новосибирска может быть дочерью криминального авторитета

Недавно в Новосибирске пропала 15-летняя Катя (имя подростка изменено). Девочка ранее уже сбегала из дома шесть раз. Между тем, утром 19 января на странице девочки, подписанной ее именем, появился пугающий пост. Atas.Info узнал, что отцом Кати может являться некогда криминальный авторитет.

Сбежав в очередной раз в середине января, Катя разместила в своих соцсетях запись о том, что с ней всё в порядке, она находится у родственников. Однако она очень боится возвращаться домой из-за побоев со стороны отца. Девочка просит помощи у органов опеки.

Отметим, что ранее Катя не раз появлялась в сводках поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ее всегда находили и возвращали домой, хотя обычно в таких ситуациях к работе подключаются органы опеки.

В поисковом отряде Atas.Info комментировать пропажу отказались, а пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на момент поисков сообщили:

«В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней пропавшей. Все версии исчезновения несовершеннолетней гражданки проверяются».
Девочка делает фото в НовосибирскеДевочка делает фото в Новосибирске
Девочка делает фото в Новосибирске
Фото: страница собеседницы

Atas.info обратился к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко. Представитель омбудсмена рассказала, что ситуацию взяли на контроль:

«У нас есть предварительная информация по ситуации. Направлены запросы во все органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В комментариях девочке предлагают помощьВ комментариях девочке предлагают помощь
В комментариях девочке предлагают помощь
Фото: страница собеседницы

Сама девочка, представившаяся Катей, в разговоре с Atas.Info сообщила, что каждый раз ее находит полиция, либо «связи отца». Органы опеки при этом, по ее словам, бездействуют. Также предполагаемая Катя призналась, что несколько раз ее пыталась забрать к себе мать — она живет в Испании.

«Мама с папой развелись в 2020 году. Тогда отец перестал орать на мать и начал только бить ее. Потом, когда он окончательно закончил приезжать в Испанию ко мне и к маме, я уехала с бабушкой жить в Англию, откуда меня выгнали из-за русофобии. После этого отец начал бить меня, когда изредка прилетал. Я долго терпела. В начале 2023 года он меня увез сюда в Россию, и начал больше надо мной издеваться, я не выдерживала и начала сбегать из дома, и из-за его связей меня всегда находили. У меня не было выбора, приходилось жить с ним. Недавно мама ко мне прилетала на недельку и не забрала меня с собой, так как моих документов у нее нет», — поделилась девочка.

Собеседница уточнила имя отца — он оказался тезкой одного из криминальных авторитетов из Новосибирска. В 2004 году после покушения он вышел из ОПГ и оказался под государственной защитой. Сейчас он ведет свой бизнес.

Девочку нашли 18 января. С того момента собеседница появляется в сети не регулярно. По ее словам, она находится дома с отцом. Она также утверждает, что получила побои. Однако фото-подтверждения не предоставляет.

Информация дополняется.

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