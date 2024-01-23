Она пропадала 7 раз — история девочки из Новосибирска, которая постоянно сбегает

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Сбежав в очередной раз в середине января, Катя разместила в своих соцсетях запись о том, что с ней всё в порядке, она находится у родственников. Однако она очень боится возвращаться домой из-за побоев со стороны отца. Девочка просит помощи у органов опеки.
Отметим, что ранее Катя не раз появлялась в сводках поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ее всегда находили и возвращали домой, хотя обычно в таких ситуациях к работе подключаются органы опеки.
В поисковом отряде Atas.Info комментировать пропажу отказались, а пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на момент поисков сообщили:
«В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней пропавшей. Все версии исчезновения несовершеннолетней гражданки проверяются».
Atas.info обратился к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко. Представитель омбудсмена рассказала, что ситуацию взяли на контроль:
«У нас есть предварительная информация по ситуации. Направлены запросы во все органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Сама девочка, представившаяся Катей, в разговоре с Atas.Info сообщила, что каждый раз ее находит полиция, либо «связи отца». Органы опеки при этом, по ее словам, бездействуют. Также предполагаемая Катя призналась, что несколько раз ее пыталась забрать к себе мать — она живет в Испании.
«Мама с папой развелись в 2020 году. Тогда отец перестал орать на мать и начал только бить ее. Потом, когда он окончательно закончил приезжать в Испанию ко мне и к маме, я уехала с бабушкой жить в Англию, откуда меня выгнали из-за русофобии. После этого отец начал бить меня, когда изредка прилетал. Я долго терпела. В начале 2023 года он меня увез сюда в Россию, и начал больше надо мной издеваться, я не выдерживала и начала сбегать из дома, и из-за его связей меня всегда находили. У меня не было выбора, приходилось жить с ним. Недавно мама ко мне прилетала на недельку и не забрала меня с собой, так как моих документов у нее нет», — поделилась девочка.
Собеседница уточнила имя отца — он оказался тезкой одного из криминальных авторитетов из Новосибирска. В 2004 году после покушения он вышел из ОПГ и оказался под государственной защитой. Сейчас он ведет свой бизнес.
Девочку нашли 18 января. С того момента собеседница появляется в сети не регулярно. По ее словам, она находится дома с отцом. Она также утверждает, что получила побои. Однако фото-подтверждения не предоставляет.
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