Она пропадала 7 раз — история девочки из Новосибирска, которая постоянно сбегает

Сама девочка, представившаяся Катей, в разговоре с Atas.Info сообщила, что каждый раз ее находит полиция, либо «связи отца». Органы опеки при этом, по ее словам, бездействуют. Также предполагаемая Катя призналась, что несколько раз ее пыталась забрать к себе мать — она живет в Испании.