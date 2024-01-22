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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:11

Парень пропал в Новосибирской области

Подросток в голубой шапке и камуфляжных штанах пропал в Новосибирской области

22 января 2024, 07:08
Фото: ЛизаАлерт
Парень пропал в Новосибирской области
В Новосибирской области начали искать пропавшего подростка, подробности сообщили в поисковом отряде ЛизаАлерт.

Как сообщили волонтеры, Данила Русанов пропал в городе Черепаново. Ему 15 лет. Он вышел из дома 19 января 2024 и не вернулся.

Приметы пропавшего мальчика: рост 165-170 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в удлиненную черную куртку, коричневые камуфляжные штаны, голубую шапку и черные сапоги.

Может находиться в любом городе. Если у вас есть информация о местонахождении Данилы, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Подростки#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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