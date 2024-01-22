Подросток в голубой шапке и камуфляжных штанах пропал в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как сообщили волонтеры, Данила Русанов пропал в городе Черепаново. Ему 15 лет. Он вышел из дома 19 января 2024 и не вернулся.
Приметы пропавшего мальчика: рост 165-170 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в удлиненную черную куртку, коричневые камуфляжные штаны, голубую шапку и черные сапоги.
Может находиться в любом городе. Если у вас есть информация о местонахождении Данилы, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.