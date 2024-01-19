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Девочка исчезла

В Новосибирске вновь пропала 15-летняя Мишель — ее ищут уже в шестой раз

19 января 2024, 01:16
Фото: ЛизаАлерт
Девочка исчезла

В Новосибирске в шестой раз пропала 15-летняя Мишель

В Новосибирске снова разыскивают 15-летнюю Мишель, которая пропала после ухода из дома.

О пропаже 15-летней девушки сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Мишель уже не в первый раз уходит из дома: поиски начинали пять раз.

На этот раз она ушла из своего дома в Заельцовском районе 17 января в неизвестном направлении. Ее одежда была не подходящая для погоды.

Описание Мишель: рост 165 см, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Она была одета в черную толстовку, черные штаны и белые ботинки на толстой подошве.

Четвертое исчезновение: 15-летняя Мишель вновь пропала без вести в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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