В Новосибирске вновь пропала 15-летняя Мишель — ее ищут уже в шестой раз

Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
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Updated Сегодня, 01:18
О пропаже 15-летней девушки сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Мишель уже не в первый раз уходит из дома: поиски начинали пять раз.
На этот раз она ушла из своего дома в Заельцовском районе 17 января в неизвестном направлении. Ее одежда была не подходящая для погоды.
Описание Мишель: рост 165 см, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Она была одета в черную толстовку, черные штаны и белые ботинки на толстой подошве.