Перенесли сроки строительства района «Смартсити» под Новосибирском

Первый этап постройки района «Смартсити» под Новосибирском планируют завершить к 2035 году. Ранее было заявлено, что работы завершат к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова.