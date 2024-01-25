Перенесли сроки строительства района «Смартсити» под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Инновационный научный район «Смартсити» расположен в части академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ «Вектор». Здесь планируют запустить «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).
На первом этапе проекта на площади 138,68 га построят деловую, производственную, жилую и социальные зоны.
Исполнитель первого этапа — АО «АРЖС НСО». Компания проведет торги по выбору застройщиков на строительство во второй половине 2024 года. Общий объем инвестиций превышает 46 млрд рублей.
Одновременно рассматривают возможность строительства второго этапа проекта на площади 700 га на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района.
На ЦКП «СКИФ» в год исследования смогут проводить до 2 тысяч ученых. Установка класса «мегасайенс» создается в рамках национального проекта «Наука» и программы «Академгородок 2.0».