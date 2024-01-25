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На первом этапе проекта на площади 138,68 га построят деловую, производственную, жилую и социальные зоны

Перенесли сроки строительства района «Смартсити» под Новосибирском

25 января 2024, 04:12
Фото: 1MI
На первом этапе проекта на площади 138,68 га построят деловую, производственную, жилую и социальные зоны

Перенесли сроки строительства района «Смартсити» под Новосибирском

Первый этап постройки района «Смартсити» под Новосибирском планируют завершить к 2035 году. Ранее было заявлено, что работы завершат к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова.

Инновационный научный район «Смартсити» расположен в части академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ «Вектор». Здесь планируют запустить «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

На первом этапе проекта на площади 138,68 га построят деловую, производственную, жилую и социальные зоны.

Исполнитель первого этапа — АО «АРЖС НСО». Компания проведет торги по выбору застройщиков на строительство во второй половине 2024 года. Общий объем инвестиций превышает 46 млрд рублей.

Одновременно рассматривают возможность строительства второго этапа проекта на площади 700 га на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района.

На ЦКП «СКИФ» в год исследования смогут проводить до 2 тысяч ученых. Установка класса «мегасайенс» создается в рамках национального проекта «Наука» и программы «Академгородок 2.0».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#СКИФ#Кольцово#Академгород#Алёна Рогонова
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