Рейтинг шпаргалок новосибирских студентов появился в открытом доступе

Как сообщает VN. ru, на экспозиции представлены самые необычные «шпоры». Например, ответы на заковыристые вопросы хитрые студенты прячут в наушнике, упаковке из-под сока, лейкопластыре и даже медицинской маске. Популярны у нерадивой молодежи и зеркальце с браслетами.