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Многие студенты умудряются списывать незаметно от преподавателей

Рейтинг шпаргалок новосибирских студентов появился в открытом доступе

25 января 2024, 07:49
Фото: 1MI
Многие студенты умудряются списывать незаметно от преподавателей

Новосибирцам представили топ самых популярных шпаргалок у студентов

В пространстве НГТУ НЭТИ «35-й дом» представили новую выставку шпаргалок. Она посвящена Дню российского студенчества.

Как сообщает VN. ru, на экспозиции представлены самые необычные «шпоры». Например, ответы на заковыристые вопросы хитрые студенты прячут в наушнике, упаковке из-под сока, лейкопластыре и даже медицинской маске. Популярны у нерадивой молодежи и зеркальце с браслетами.

При этом списывать умеют далеко не все. Преподаватели видят таких студентов, но относятся к ним по-разному.

«Если студент ходил на лекции, умненький или спортсмен, но „спалился“, то могут простить. Но встречаются и очень суровые преподаватели», — рассказала начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.
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Отношение к «шпорам» тоже различное. Если студенты апеллируют к зрительной памяти, то преподаватели советуют как следует учить предмет по своей специальности.

Напомним, что аспирант из Пакистана рассказал об опыте своей жизни в Новосибирске.

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#Общество#Новосибирск#Студенты#Выставка#Высшее образование#Экзамены#Александр Ляхов
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