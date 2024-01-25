Рейтинг шпаргалок новосибирских студентов появился в открытом доступе

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как сообщает VN. ru, на экспозиции представлены самые необычные «шпоры». Например, ответы на заковыристые вопросы хитрые студенты прячут в наушнике, упаковке из-под сока, лейкопластыре и даже медицинской маске. Популярны у нерадивой молодежи и зеркальце с браслетами.
При этом списывать умеют далеко не все. Преподаватели видят таких студентов, но относятся к ним по-разному.
«Если студент ходил на лекции, умненький или спортсмен, но „спалился“, то могут простить. Но встречаются и очень суровые преподаватели», — рассказала начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.
Отношение к «шпорам» тоже различное. Если студенты апеллируют к зрительной памяти, то преподаватели советуют как следует учить предмет по своей специальности.
Напомним, что аспирант из Пакистана рассказал об опыте своей жизни в Новосибирске.