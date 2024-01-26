«Зиккурат» из 90-х в Новосибирске подорожал до 8 миллионов рублей

Как сообщает VN.ru, у подножия заброшенного здания по-прежнему располагаются птичий и блошиный рынки, где по выходным можно приобрести виниловые пластинки и советский хрусталь. Однако в саму башню старьевщики практически не заходят. Далеко не всегда бывают здесь и сталкеры.