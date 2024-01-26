«Зиккурат» из 90-х в Новосибирске подорожал до 8 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Как сообщает VN.ru, у подножия заброшенного здания по-прежнему располагаются птичий и блошиный рынки, где по выходным можно приобрести виниловые пластинки и советский хрусталь. Однако в саму башню старьевщики практически не заходят. Далеко не всегда бывают здесь и сталкеры.
В кадастровых документах постройка значится как «объект для завершения строительства ЦТП-54 с надстройкой двух этажей под оздоровительный центр». Общая площадь помещений составляет 1318 квадратных метров.
«Здание построили в девяностые годы для муниципального теплоузла, второй и третий этажи предполагались под частный медицинский центр. Но из-за многочисленных кризисов постройка остановилась», — рассказал сотрудник Ленинского музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.
Башню, получившую в народе название «зиккурат» неоднократно выставляли на продажу, цена уже достигла 8 миллионов рублей. Однако пока здание так никто и не купил. Это может быть связано с отсутствием коммуникаций и необходимостью тратиться на ремонт.
Напомним, что в Новосибирске пытаются снести самострой на Вокзальной магистрали.