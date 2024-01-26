atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Постройку так и не приобрели в собственность

«Зиккурат» из 90-х в Новосибирске подорожал до 8 миллионов рублей

26 января 2024, 13:17
Фото: VN.ru
Постройку так и не приобрели в собственность

В Новосибирске подорожала заброшенная башня 1990-х годов постройки

В администрации города Новосибирска приняли решение о сносе самостроя на улице Троллейной. Постройку признали незаконной в августе прошлого года. При этом знаменитый «зиккурат», находящийся рядом, пока остается на месте.

Как сообщает VN.ru, у подножия заброшенного здания по-прежнему располагаются птичий и блошиный рынки, где по выходным можно приобрести виниловые пластинки и советский хрусталь. Однако в саму башню старьевщики практически не заходят. Далеко не всегда бывают здесь и сталкеры.

 

В кадастровых документах постройка значится как «объект для завершения строительства ЦТП-54 с надстройкой двух этажей под оздоровительный центр». Общая площадь помещений составляет 1318 квадратных метров.

«Здание построили в девяностые годы для муниципального теплоузла, второй и третий этажи предполагались под частный медицинский центр. Но из-за многочисленных кризисов постройка остановилась», — рассказал сотрудник Ленинского музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.
Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквере
Узнать подробнее

Башню, получившую в народе название «зиккурат» неоднократно выставляли на продажу, цена уже достигла 8 миллионов рублей. Однако пока здание так никто и не купил. Это может быть связано с отсутствием коммуникаций и необходимостью тратиться на ремонт.

Напомним, что в Новосибирске пытаются снести самострой на Вокзальной магистрали.

После истории с Park Cafe в центре Новосибирска появился еще один самострой
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о достройке крупнейшего долгостроя Владельцев заброшенных домов ищут в Новосибирской области
#Экономика#Общество#Новосибирск#Недвижимость#Долгострой#Александр Ляхов
Подпишитесь
Назначен новый гендиректор группы ВИС — застройщика четвертого моста в Новосибирске
Сегодня, 08:03
Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске
Сегодня, 01:31
Рейтинг главных «штрафников» ХК «Сибирь» составили в Новосибирске
Сегодня, 01:21
«4 слесаря на 100 домов»: почему аварии ЖКХ становятся бедствием для Новосибирска
Сегодня, 05:53
«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев
Вчера, 07:50
«Кровь и игрушки»: жительница Новосибирска Алена рассказала про обстановку в Донецке
Сегодня, 07:56