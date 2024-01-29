Суд вынес приговор предпринимателю за махинации с государственными землями в Бердске

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Директор двух ООО — «Пласттрейд» и «Садовод» — Фельчук в 2013–2015 годах предоставил в Росимущество и Арбитражный суд НСО подложные документы. Из них следовало, что его компании владеют зданиями в Речкуновской зоне отдыха.
При этом участки находились в собственности РФ и относились к категории городских лесов. Недвижимости там никогда не было. Один из участков Фельчук поделили на два и продал.
Бизнесмену назначили 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.