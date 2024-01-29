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Бизнесмену дали «условку» за продажу государственных земель в Бердске

Суд вынес приговор предпринимателю за махинации с государственными землями в Бердске

29 января 2024, 10:21
Фото: Ura Media / 1MI

Бизнесмену дали «условку» за продажу государственных земель в Бердске

29 января Бердский городской суд Новосибирской области вынес приговор Виктору Фельчуку. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба общей юрисдикции по региону.

Директор двух ООО — «Пласттрейд» и «Садовод» — Фельчук в 2013–2015 годах предоставил в Росимущество и Арбитражный суд НСО подложные документы. Из них следовало, что его компании владеют зданиями в Речкуновской зоне отдыха.

При этом участки находились в собственности РФ и относились к категории городских лесов. Недвижимости там никогда не было. Один из участков Фельчук поделили на два и продал.

Бизнесмену назначили 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

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