Огромный Chevrolet эпохи Элвиса продают в Новосибирске

На одном из сетевых ресурсов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже кастомизированного Chevrolet Caprice 1975 года выпуска. Владелец утверждает, что автомобиль был «куплен и восстановлен для себя, а его пробег составляет всего 100 тысяч километров. Заднеприводная машина оснащена автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 6,6 литра мощностью 258 л. с.