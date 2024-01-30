Огромный Chevrolet эпохи Элвиса продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На одном из сетевых ресурсов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже кастомизированного Chevrolet Caprice 1975 года выпуска. Владелец утверждает, что автомобиль был «куплен и восстановлен для себя, а его пробег составляет всего 100 тысяч километров. Заднеприводная машина оснащена автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 6,6 литра мощностью 258 л. с.
Расход топлива не указан, но, как принято говорить в среде автолюбителей, с таким двигателем машина передвигается «от заправки к заправке».
За этот автомобиль владелец хочет получить 4 млн рублей. За эти деньги можно купить новый китайский кроссовер 2023 годы выпуска Chery Tiggo или EXEED RX, либо относительно свежий BMW X1, выпущенный в 2020 году.
Chevrolet Caprice длиной почти 6 метров относится к традиционным американским полноразмерным седанам, выпуск которых был практически свернут после первого нефтяного кризиса середины 70-х, когда из-за нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны резко подорожал бензин. По экономическим причинам американцы стали массово пересаживаться на малолитражки.
Однако Caprice с различными изменениями продолжал сходить с конвейера вплоть до 1996 года.