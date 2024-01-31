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Работников не хватает

О дефиците кадров в строительной сфере заявил новосибирский министр Колмаков

31 января 2024, 03:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Работников не хватает
Министр строительства Новосибирской области сообщил о проблеме с дефицитом кадров в сфере строительства. По данным Алексея Колмакова, в регионе не хватает около шести тысяч специалистов.

В настоящее время в строительной сфере занято около 45 тысяч человек, что составляет 4,9% от общего числа работающего населения региона. Этот показатель вырос на 21,7% по сравнению с прошлым годом, но несмотря на это, ситуация с кадрами остается сложной.

Согласно информации центров занятости, особенно не хватает таких специалистов, как арматурщиков, бетонщиков, каменщиков, монтажников, плотников и электрогазосварщиков. Также востребованы инженеры, инженеры по охране труда, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики и инженеры производственно-технического отдела.

Для решения проблемы с нехваткой кадров работодатели привлекают граждан, зарегистрированных в службе занятости, выпускников профессиональных учебных заведений, также иностранных граждан и студенческих строительных отрядов.

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#Новосибирск#Строительство#Работа#Эмилия Губарева#Занятость#Дефицит кадров
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