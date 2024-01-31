О дефиците кадров в строительной сфере заявил новосибирский министр Колмаков

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В настоящее время в строительной сфере занято около 45 тысяч человек, что составляет 4,9% от общего числа работающего населения региона. Этот показатель вырос на 21,7% по сравнению с прошлым годом, но несмотря на это, ситуация с кадрами остается сложной.
Согласно информации центров занятости, особенно не хватает таких специалистов, как арматурщиков, бетонщиков, каменщиков, монтажников, плотников и электрогазосварщиков. Также востребованы инженеры, инженеры по охране труда, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики и инженеры производственно-технического отдела.
Для решения проблемы с нехваткой кадров работодатели привлекают граждан, зарегистрированных в службе занятости, выпускников профессиональных учебных заведений, также иностранных граждан и студенческих строительных отрядов.