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Дефицит дворников, врачей и токарей возник в Новосибирской области

Дефицит дворников, врачей и токарей возник в Новосибирской области

21 ноября 2023, 02:55
Фото: Midjourney
В Новосибирской области не хватает дворников, врачей, токарей, поваров, автомехаников, слесарей, швей и фармацевтов, сообщает hh ru.

В Новосибирской области в начале ноября возникли проблемы с поиском дворников, врачей и токарей. Ситуация на рынке труда описывается как дефицитная.

Наибольшая нехватка сейчас наблюдается среди дворников — на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме. Аналогичная ситуация сложилась и с врачами и токарями — на одну вакансию приходится около 1,1 резюме.

Также отмечается недостаток поваров, автомехаников, слесарей, швей и фармацевтов во всей Новосибирской области.

Фото: hh.ru
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#Общество#Новосибирск#Дефицит#Врачи#Вакансии#Эмилия Губарева
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