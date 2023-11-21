Дефицит дворников, врачей и токарей возник в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:57
В Новосибирской области в начале ноября возникли проблемы с поиском дворников, врачей и токарей. Ситуация на рынке труда описывается как дефицитная.
Наибольшая нехватка сейчас наблюдается среди дворников — на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме. Аналогичная ситуация сложилась и с врачами и токарями — на одну вакансию приходится около 1,1 резюме.
Также отмечается недостаток поваров, автомехаников, слесарей, швей и фармацевтов во всей Новосибирской области.