Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Процесс выдавливания мелких компаний с рынка АЗС шел постоянно. Частники, не владеющие нефтебазами, должны были закупать топливо в так называемых давальческих фирмах, где оптовая цена могла превышать среднюю розничную — гиганты могли себе позволить такую подавляющую конкуренцию. После того, как независимые АЗС и небольшие сети разорялись, их активы скупали.
Судя по тому, что происходит на рынке топлива осенью 2023, рынок опять делят — на этот раз крупные корпорации, владеющие полным циклом от скважины до бензоколонки. «Роснефть», за которой стоит Игорь Сечин и «Транснефть», которой руководит Николай Токарев, заключили перемирие, но рынок продолжает трясти. До такой степени, что был введен запрет на экспорт нефтепродуктов 21 сентября, чтобы немного снизить оптовые цены, но уже 26 сентября они снова поползли вверх. А летом 2023 на росте спроса цены на бензин и дизтопливо выросли аномально.
Смотрим, кто остается крупными игроками рынка АЗС в Новосибирской области.
В Новосибирской области самое большое количество станций у «Газпромнефти», компании принадлежат 116 АЗС, а всего по России в этой сети 1838 автозаправочных станций. Бизнес разделен на несколько филиалов, управление ведет АО «Газпромнефть», крупнейшим владельцем которой является ОАО «Газпром». Собственники последней — государство, АО «Роснефтегаз», ОАО «Росгазификация» и ряд компаний и физических лиц, данные о которых не раскрыты.
Компания также является крупным сетевым оператором, который перепродает топливо с нефтеперерабатывающего завода. В каждом районе области действует свой филиал для продажи топлива оптом — Черепановская нефтебаза, Евсинская нефтебаза, Баганская нефтебаза, Карасукская нефтебаза, Барабинская нефтебаза и т. д. Все эти предприятия входят в структуру монополии «Газпром».
Сейчас компанией АО «Евсинская нефтебаза» управляет Сергей Шимкив, который также является замглавы администрации Искитима.
Но в регионе гораздо более известен его брат Андрей Шимкив — депутат и председатель Законодательного собрания Новосибирской области.
Андрей Шимкив работал на посту гендиректора ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» с 2006 по сентябрь 2015 года, когда был избран Председателем ЗС. Судя по декларации Андрея Шимкива, он сильно потерял в доходах, возглавив законодательную ветвь власти региона. Так по итогам 2015 года доход Андрей Шимкива составлял 44,9 млн рублей, в следующем году (уже целиком отработанном на посту спикера ЗС) Шимкив задекларировал уже только 11 млн рублей. Как говорит сам Шимкив, в «Газпромнефти» он был наемным менеджером и не владел ни акциями, ни заправками.
На первые роли в топливном бизнесе Новосибирской области Андрей Шимкив вышел еще в 90-х. В 1993 стал директором Евсинской нефтебазы, нефтебаза на тот момент входила в структуру «Новосибирскнефтепродукт». В 1997-го Андрей Шимкив возглавил крупнейшую нефтебазу «Красный Яр», с 1999-го он — управляющий директор ОАО «Новосибирскнефтепродукт», который позднее вошел в «Газпромнефть».
О годах работы нынешнего спикера Заксобрания на должности гендиректора «Газпромнефти» высказался депутат Ростислав Антонов: «На посту директора „Газпромнефть-Новосибирск“ он очень активно „зачищал“ рынок, занимался укрупнением сети АЗС. Очень много средних и мелких предприятий были вынуждены закрыться именно благодаря деятельности Шимкива. С точки зрения бизнеса, все правильно. Но с точки зрения государственной политики, это не так хорошо».
Вторая по величине сеть АЗС в регионе — «Газойл», с 2023 года учредителями в равных долях являются АО «Югсиб» и АО «Созвездие». Совладельцы этих компаний — граждане России, фамилии не раскрыты. Руководитель «Газойл» — Алексей Букреев, индивидуальный предприниматель. Чистая прибыль компании за 2022 год — 718,4 млн рублей. Компания работает на рынке более 9 лет, численность сотрудников 893 человека.
До 2021 года 100% акций компании АО ГК «Газойл» принадлежали Евгению Вдовину по данным spark-interfax. В дальнейшем имена владельцев не раскрыты, но Евгений Вдовин указан как бывший владелец. С 2002 года он был генеральным директором ЗАО «Газ-Ойл», с 2003 года — генеральным директором ОАО «Алтайкрайгазсервис». С 2004 года — депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, чуть позже стал сопредседателем группы «Объединенные депутаты (ЛДПР и независимые депутаты)».
Является руководителем 14 компаний и учредителем 31 компании, общая стоимость долей, которые принадлежат Вдовину — 209 млн рублей (данные сайта rusprofile.ru).
Юридическое лицо этой сети — ООО «Процессинговый центр „АЗС-Прайм“, компания работает на рынке Новосибирска 25 лет, до 2017 года работала под брендом „АЗС-Синтез“. С 2020 года данной сетью АЗС полностью владеет Владимир Тамурко, в 2022 году выручка компании составила 393 млн рублей.
Также Владимир Тамурко является совладельцем еще двух предприятий в Новосибирске — ООО «Прайм» и ООО «Капитал-Н». Именно сеть «Прайм» буквально на днях заявляла о дефиците бензина марки АИ-95. Возможно, компания действительно столкнулась с дефицитом топлива, вероятно так же, что сети просто было не выгодно продавать АИ-95 по рыночной цене из-за ее значительного снижения.
АЗС «Опти» — партнерская сеть «Газпромнефть — Региональные продажи», использует топливо данной компании, кроме регионов, где нет ее присутствия. Это сеть независимых АЗС, сейчас их 278 по всей стране, своеобразный топливный стартап, сделавший упор на IT-решения.
По сути, это еще один — на этот раз интеллектуальный способ поглощения самостоятельных небольших игроков. АЗС «Опти» работают по франшизе, таким образом, часть прибыли в любом случае уходит владельцу франшизы.
Для участия в сети нужно заплатить паушальный взнос 300 тысяч рублей, провести ребрендинг, на который уйдет 1,5-4 млн рублей, и потом ежемесячно выплачивать роялти от 25 тысяч рублей в месяц плюс 0,5% от выручки с продажи нефтепродуктов.
Нужно учитывать, что на ребрендинг нужны не только деньги, но и время — до полугода. АЗС получают IT-решения, маркетинговые инструменты, обучение персонала, инструкции по ведению бизнеса, проверки качества работы.
Владельцем IT-платформы «Опти» является Ольга Корабельник, но по сути, это компания внутри большой компании «Газпромнефть».
ПАО «Лукойл» — крупная нефтяная российская компания образована в 1991 году объединением трех компаний «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз» и «Когалымнефтегаз». «Лукойл» — вторая компания по выручке в стране после «Газпрома» в сфере нефтедобычи и реализации нефтепродуктов, выручка за 2022 год по данным spark-interfax составила 2,87 трлн рублей, чистая прибыль 790 млрд рублей.
Исполнительный директор компании — Вадим Воробьев, главные акционеры — компания Grindale Investments Limited (Великобритания) владеет 6,7% акций, Cyproman Services Limited (Кипр) владеет 5,01%, а также физические лица — основные владельцы Алекперов Вагит, Федун Леонид, часть акций находится в свободном обращении на фондовом рынке.
До конца года «Лукойл» планирует продать треть от 2544 своих АЗС. В качестве причины называют снижение рентабельности. Часть АЗС просто не стали продлевать договор франшизы с «Лукойл», они не закроются, а продолжат работать под другим брендом без выплат роялти. Франчайзинговую сеть компания запустила в 1998 году, под брендом «Лукойл» работали сотни АЗС не только в России, но и в других странах, в том числе в США.
В Новосибирской области, как и везде, рынок АЗС занят крупными игроками. Всего в регионе 484 АЗС по данным сайта benzin-price, для сравнения в Московской области, население которой в несколько раз больше Новосибирской — 741 АЗС, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 633 АЗС. Учитывая такую высокую плотность и активность крупных компаний на этом рынке в ближайшее время вряд ли появятся новые игроки.
Вечером 14 июня 2021 года в Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошел взрыв на газовой АЗС, которая принадлежала компании «Еврогаз». Во время взрыва поднялся огненный столб высотой более 100 метров, в близлежащих домах вынесло стекла, кузов бензовоза был отброшен взрывной волной на другую сторону улицы.