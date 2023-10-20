Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска

Судя по тому, что происходит на рынке топлива осенью 2023, рынок опять делят — на этот раз крупные корпорации, владеющие полным циклом от скважины до бензоколонки. «Роснефть», за которой стоит Игорь Сечин и «Транснефть», которой руководит Николай Токарев, заключили перемирие, но рынок продолжает трясти. До такой степени, что был введен запрет на экспорт нефтепродуктов 21 сентября, чтобы немного снизить оптовые цены, но уже 26 сентября они снова поползли вверх. А летом 2023 на росте спроса цены на бензин и дизтопливо выросли аномально.