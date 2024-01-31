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Врачи получают больше всего

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии января в Новосибирске

31 января 2024, 02:32
Фото: Изображение Midjourney
Врачи получают больше всего
В январе 2024 года в Новосибирске самой высокооплачиваемой профессией стал врач-отоларинголог, сообщают аналитики сервиса SuperJob.

В январе 2024 года в Новосибирске были названы самые высокооплачиваемые профессии. Один из лидеров по заработной плате стал врач-отоларинголог, который может получать от 100 до 160 тысяч рублей в месяц. Эти данные получили благодаря анализу 170 тысяч вакансий в разных городах России.

Кроме того, среди самых прибыльных профессий в Новосибирске также оказались директор гипермаркета с зарплатой от 131 до 134,7 тысячи рублей, менеджер по работе с клиентами с зарплатой в 120 тысяч и менеджер по продажам с заработной платой от 112 тысяч.

Также можно отметить, что высокооплачиваемыми сферами трудоустройства в городе стали промышленное производство, строительство, транспорт и логистика, а также информационные технологии.

Составлен топ-15 самых востребованных вакансий в Новосибирске за январь 2024
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#Новосибирск#Работа#Зарплата#Вакансии#Эмилия Губарева
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