Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии января в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
В январе 2024 года в Новосибирске были названы самые высокооплачиваемые профессии. Один из лидеров по заработной плате стал врач-отоларинголог, который может получать от 100 до 160 тысяч рублей в месяц. Эти данные получили благодаря анализу 170 тысяч вакансий в разных городах России.
Кроме того, среди самых прибыльных профессий в Новосибирске также оказались директор гипермаркета с зарплатой от 131 до 134,7 тысячи рублей, менеджер по работе с клиентами с зарплатой в 120 тысяч и менеджер по продажам с заработной платой от 112 тысяч.
Также можно отметить, что высокооплачиваемыми сферами трудоустройства в городе стали промышленное производство, строительство, транспорт и логистика, а также информационные технологии.