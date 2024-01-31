Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии января в Новосибирске

В январе 2024 года в Новосибирске были названы самые высокооплачиваемые профессии. Один из лидеров по заработной плате стал врач-отоларинголог, который может получать от 100 до 160 тысяч рублей в месяц. Эти данные получили благодаря анализу 170 тысяч вакансий в разных городах России.