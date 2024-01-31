«Я был не в себе»: кемеровчанин обвиняет новосибирский автосалон в наглом маркетинге

«Мне стали сразу же навязывать совершенно другой автомобиль, который я и в глаза не видел. Суетились, угощали кофе, болтали без умолку. Наверное, и подсыпали что-то, так как в каком-то тумане был. Просто невменяемый. Бегали с бумагами: вот, сейчас все будет. Отобрали телефон у дочки и положительный отзыв оставили. Ужас!», — рассказал мужчина InfoPro54.