«Я был не в себе»: кемеровчанин обвиняет новосибирский автосалон в наглом маркетинге

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Максим Тимошенко* приехал в Новосибирск вместе с дочерью, чтобы присмотреть себе новую иномарку. До этого он наткнулся на объявление в интернете и договорился с менеджером о встрече. Но в автосалоне ему начали буквально заговаривать зубы.
«Мне стали сразу же навязывать совершенно другой автомобиль, который я и в глаза не видел. Суетились, угощали кофе, болтали без умолку. Наверное, и подсыпали что-то, так как в каком-то тумане был. Просто невменяемый. Бегали с бумагами: вот, сейчас все будет. Отобрали телефон у дочки и положительный отзыв оставили. Ужас!», — рассказал мужчина InfoPro54.
Уже вечером кемеровчанину выдали папку с документами, иномарку и пожелали удачи. Утром Максим* узнал, что автомобиль был в ДТП и стоит гораздо меньше 2 миллионов рублей. Но в автосалоне ему объяснили, что теперь покупатель должен им 400 тысяч рублей неустойки и обязан платить кредит. В итоге обманутый автовладелец планирует подавать на банкротство. «Взрослый мужик, а развели как лоха», — сетует Максим*.
Психолог Андрей Звягинцев советует в таких случаях сменить обстановку.
«Выйдите и прогуляйтесь полчаса. Или вернитесь на следующий день. Обязательно стойте на своем. Если уже ничего не понимаете, то просто откажитесь от товара», — дал рекомендации психолог.
Напомним, что в Новосибирске продают иномарку «под Элвиса Пресли».
*имя изменено.