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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Мужчина считает, что его обманули в автосалоне

«Я был не в себе»: кемеровчанин обвиняет новосибирский автосалон в наглом маркетинге

31 января 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина считает, что его обманули в автосалоне

Житель Кемеровской области обвиняет новосибирских автоменеджеров в НЛП

Житель Кемеровской области Максим Тимошенко* считает себя жертвой агрессивного маркетинга. По мнению мужчины, его наглым образом заставили купить подержанный и «битый» кроссовер Nissan.

Максим Тимошенко* приехал в Новосибирск вместе с дочерью, чтобы присмотреть себе новую иномарку. До этого он наткнулся на объявление в интернете и договорился с менеджером о встрече. Но в автосалоне ему начали буквально заговаривать зубы.

«Мне стали сразу же навязывать совершенно другой автомобиль, который я и в глаза не видел. Суетились, угощали кофе, болтали без умолку. Наверное, и подсыпали что-то, так как в каком-то тумане был. Просто невменяемый. Бегали с бумагами: вот, сейчас все будет. Отобрали телефон у дочки и положительный отзыв оставили. Ужас!», — рассказал мужчина InfoPro54.

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Уже вечером кемеровчанину выдали папку с документами, иномарку и пожелали удачи. Утром Максим* узнал, что автомобиль был в ДТП и стоит гораздо меньше 2 миллионов рублей. Но в автосалоне ему объяснили, что теперь покупатель должен им 400 тысяч рублей неустойки и обязан платить кредит. В итоге обманутый автовладелец планирует подавать на банкротство. «Взрослый мужик, а развели как лоха», — сетует Максим*.

Психолог Андрей Звягинцев советует в таких случаях сменить обстановку.

«Выйдите и прогуляйтесь полчаса. Или вернитесь на следующий день. Обязательно стойте на своем. Если уже ничего не понимаете, то просто откажитесь от товара», — дал рекомендации психолог.

Напомним, что в Новосибирске продают иномарку «под Элвиса Пресли».

*имя изменено.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Мошенничество#Кемеровская область#Александр Ляхов
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