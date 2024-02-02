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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:01

Новосибирцы увидят уникальную картину Рубенса

Новосибирцам покажут уникальную картину Рубенса

2 февраля 2024, 11:59
Фото: Культура.РФ
Новосибирцы увидят уникальную картину Рубенса

В художественном музее Новосибирска покажут «Кающуюся Марию Магдалину» Рубенса

В Новосибирском государственном художественном музее 9 февраля откроют выставку картин голландского художника Северного Возрождения Питера Пауля Рубенса. На ней представят подлинные картины живописца.

Как сообщается на сайте музея, в экспозиции представят старинные гравюры полотен Рубенса, а также гравюры лучших мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Англии XVI–XVIII веков из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств. Центральным произведением выставки станет картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» (1618–1620 годы).

Картина попала в Ирбит в 1976 году из Эрмитажа как копия работы, хранящейся в Художественно-историческом музее Вены. Только в 2012 году во время реставрации оказалось, что шедевр является подлинным и написанным совместно с учениками Рубенса — Антонисом ван Дейком и Якобом Йорданом.

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#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Художник#Музей#Выставка#Александр Ляхов
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