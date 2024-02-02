Новосибирцам покажут уникальную картину Рубенса

Картина попала в Ирбит в 1976 году из Эрмитажа как копия работы, хранящейся в Художественно-историческом музее Вены. Только в 2012 году во время реставрации оказалось, что шедевр является подлинным и написанным совместно с учениками Рубенса — Антонисом ван Дейком и Якобом Йорданом.