atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Land Cruiser Prado врезался в автомобиль ДПС у цирка

4 февраля 2024, 09:59
Судя по опубликованному в телеграм-канале АСТ-54 видео, внедорожник уходил от погони и в процессе врезался в машину ДПС.

Опубликованное в телеграм-канале видео подтверждает, что джип уходил от преследования, и в процессе перевернулся и врезался в машину ДПС. Авария произошла на ул. Нарымская у дома 8 недалеко от Цирка. После того, как автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся, его понесло и машина въехала в автомобиль ДПС. За внедорожником ехал еще один автомобиль полиции. После столкновения сотрудники ДПС сразу выбежали из машины.

Три грузовика превратились в груду железа и загорелись при ДТП — погиб водитель
Узнать подробнее

В Барабинске погиб водитель одного из грузовиков, попавших в тройное ДТП.

Читайте также:
Под Новосибирском насмерть разбился 22-летний водитель «Жигулей»Subaru Impreza протаранил витрину после ДТП на перекрестке Дмитрия ДонскогоПод Новосибирском опрокинулся бензовоз, произошел разлив 24,5 тонн топлива
#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
2 февраля, 06:13
В Новосибирске создают «сибирские Лужники» — где появится спортивный кластер
2 февраля, 09:19
Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни
2 февраля, 03:52
На завершение реконструкции музея Кондратюка в Новосибирске выделят более 28 млн
2 февраля, 03:28
Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске
2 февраля, 07:41
Названы районы Новосибирска, где больше всего подорожало вторичное жилье
2 февраля, 06:28