Land Cruiser Prado врезался в автомобиль ДПС у цирка

Опубликованное в телеграм-канале видео подтверждает, что джип уходил от преследования, и в процессе перевернулся и врезался в машину ДПС. Авария произошла на ул. Нарымская у дома 8 недалеко от Цирка. После того, как автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся, его понесло и машина въехала в автомобиль ДПС. За внедорожником ехал еще один автомобиль полиции. После столкновения сотрудники ДПС сразу выбежали из машины.