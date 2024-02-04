atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Очередь избирателей на встречу с Борисом Надеждиным.

Новосибирцы выстроились в длинную очередь у отеля «Гранд Автограф»

4 февраля 2024, 08:57
Фото: Телеграм-канал «Сибирьмедиа»
Очередь избирателей на встречу с Борисом Надеждиным.
В отеле проходит встреча с кандидатом в президенты Борисом Надеждиным — на улице выстроилась очередь, зал, в котором проходит встреча, заполнен.

Сторонники Национально-освободительного движения раздают людям в очереди листовки, а также выкрикивают лозунги о том, что Борис Надеждин — «иноагент», а пришедшие на встречу — «предатели», сообщает телеграм-канал «Сибирьмедиа».

Для прохода в зал «Гранд Автограф» (бывший «Мариотт»), необходим только паспорт, зал заполнен, но люди не теряют надежды попасть внутрь и стоят в очереди у входа в отель. Рядом с отелем дежурят полицейские с собакой.

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина возглавила штаб Бориса Надеждина
Узнать подробнее

Штаб Бориса Надеждина в Новосибирске возглавляет депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

Читайте также:
Четыре человека стали доверенными лицами Владимира Путина в Новосибирской областиЕдиный день сбора подписей в поддержку Путина кандидатом в президенты прошел в НСОПервая часть подписей отправлена в центральный избирательный штаб Владимира Путина
#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
2 февраля, 06:13
В Новосибирске создают «сибирские Лужники» — где появится спортивный кластер
2 февраля, 09:19
Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни
2 февраля, 03:52
На завершение реконструкции музея Кондратюка в Новосибирске выделят более 28 млн
2 февраля, 03:28
Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске
2 февраля, 07:41
Названы районы Новосибирска, где больше всего подорожало вторичное жилье
2 февраля, 06:28