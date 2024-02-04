Новосибирцы выстроились в длинную очередь у отеля «Гранд Автограф»

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Сторонники Национально-освободительного движения раздают людям в очереди листовки, а также выкрикивают лозунги о том, что Борис Надеждин — «иноагент», а пришедшие на встречу — «предатели», сообщает телеграм-канал «Сибирьмедиа».
Для прохода в зал «Гранд Автограф» (бывший «Мариотт»), необходим только паспорт, зал заполнен, но люди не теряют надежды попасть внутрь и стоят в очереди у входа в отель. Рядом с отелем дежурят полицейские с собакой.
Штаб Бориса Надеждина в Новосибирске возглавляет депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.