Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:21
Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч за отказа перевозить пассажиров. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В декабре 2023 года авиакомпания «Победа» незаконно отказала в перевозке двум пассажирам, которые купили билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. Отказ аргументировали тем, что свободных мест на борту нет.
После вмешательства прокуратуры пассажирам вернули деньги за билеты, компанию привлекли к административной ответственности об оказании услуг, не соответствующих требованиям правовых актов (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ).