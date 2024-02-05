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Updated Сегодня, 03:21

В декабре 2023 года авиакомпания «Победа» незаконно отказала в перевозке двум пассажирам из аэропорта Толмачево в Санкт-Петербург

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч за отказа перевозить пассажиров

5 февраля 2024, 03:19
Фото: 1MI
В декабре 2023 года авиакомпания «Победа» незаконно отказала в перевозке двум пассажирам из аэропорта Толмачево в Санкт-Петербург
Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч за отказа перевозить пассажиров. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч за отказа перевозить пассажиров. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В декабре 2023 года авиакомпания «Победа» незаконно отказала в перевозке двум пассажирам, которые купили билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. Отказ аргументировали тем, что свободных мест на борту нет.

После вмешательства прокуратуры пассажирам вернули деньги за билеты, компанию привлекли к административной ответственности об оказании услуг, не соответствующих требованиям правовых актов (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ).

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#Транспорт#Новосибирск#Штраф#Авиакомпания#Победа#Транспортная прокуратура#Алёна Рогонова
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