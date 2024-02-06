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20-летний мужчина на «Ниссане» сбил пожилую женщину в Новосибирске

20-летний мужчина на «Ниссане» сбил пожилую женщину в Новосибирске

6 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI
6 февраля в 10:30 в Калининском районе Новосибирска 20-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Альмера» сбил пожилую женщину.

Авария произошла на улице 25 лет Октября в районе дома №11. 70-летняя женщина переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую доставили в больницу.

Фото происшествия опубликовал телеграм-канал «Новосибирский паблик».

Фото: телеграм-канал «Новосибирский паблик»

До конце марта в Новосибирске установят четыре комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры появятся на пересечении улиц Кошурникова и Андриена Лежена, улиц Серебренниковская и Октябрьская, улиц Троллейная и Связистов, а также Доватора и Гусинобродского шоссе.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Пешеход#Пожилая женщина#Алёна Рогонова
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