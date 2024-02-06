20-летний мужчина на «Ниссане» сбил пожилую женщину в Новосибирске

До конце марта в Новосибирске установят четыре комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры появятся на пересечении улиц Кошурникова и Андриена Лежена, улиц Серебренниковская и Октябрьская, улиц Троллейная и Связистов, а также Доватора и Гусинобродского шоссе.