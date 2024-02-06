20-летний мужчина на «Ниссане» сбил пожилую женщину в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Авария произошла на улице 25 лет Октября в районе дома №11. 70-летняя женщина переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую доставили в больницу.
Фото происшествия опубликовал телеграм-канал «Новосибирский паблик».
До конце марта в Новосибирске установят четыре комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры появятся на пересечении улиц Кошурникова и Андриена Лежена, улиц Серебренниковская и Октябрьская, улиц Троллейная и Связистов, а также Доватора и Гусинобродского шоссе.