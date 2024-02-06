Четыре камеры фиксации ДТП установят в Новосибирске за 51 млн рублей

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения заключит два контракта. Две камеры появятся на пересечении улиц Кошурникова и Андриена Лежена, а также улиц Серебренниковская и Октябрьская. Стоимость контракта — более 24,3 млн рублей.
В рамках второго контракта стоимостью более 27,4 млн рублей камеры установят на пересечении улиц Троллейная и Связистов, а также Доватора и Гусинобродского шоссе.
На всех участках камеры должны установить и ввести в эксплуатацию до 31 марта 2024 года.