Четыре камеры фиксации ДТП установят в Новосибирске за 51 млн рублей

ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения заключит два контракта. Две камеры появятся на пересечении улиц Кошурникова и Андриена Лежена, а также улиц Серебренниковская и Октябрьская. Стоимость контракта — более 24,3 млн рублей.