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В Новосибирске установят четыре камеры фиксации ДТП за 51 млн рублей

Четыре камеры фиксации ДТП установят в Новосибирске за 51 млн рублей

6 февраля 2024, 03:25
Фото: 1MI

В Новосибирске установят четыре камеры фиксации ДТП за 51 млн рублей

В Новосибирске установят четыре комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация о поиске поставщика размещена 5 февраля на сайте госзакупок.

ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения заключит два контракта. Две камеры появятся на пересечении улиц Кошурникова и Андриена Лежена, а также улиц Серебренниковская и Октябрьская. Стоимость контракта — более 24,3 млн рублей.

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В рамках второго контракта стоимостью более 27,4 млн рублей камеры установят на пересечении улиц Троллейная и Связистов, а также Доватора и Гусинобродского шоссе.

На всех участках камеры должны установить и ввести в эксплуатацию до 31 марта 2024 года.

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#Транспорт#ДТП#Госзакупки#Камеры видеофиксации#Алёна Рогонова#Центр организации дорожного движения#ГКУ Новосибирской области
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