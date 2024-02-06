Два пешеходных моста отремонтируют в Новосибирске за 29 млн

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Аукцион объявлен городской организацией «Гормост». В документации указано, что пешеходные мосты планируется отремонтировать над улицей Большевистской возле остановки «Завод торгового оборудования» и над Бердским шоссе возле остановки «Звездная».
Исполнитель должен выполнить подготовительные и монтажные работы, восстановить опоры, лестницы, пролеты, а также установить систему видеонаблюдения.
Заявки от заинтересованных подрядчиков для участия в аукционе будут приниматься до 12 февраля. Ремонт пешеходных мостов должен быть завершен в период с 20 июня по 20 сентября 2024 года.