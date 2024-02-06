atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Мосты отремонтируют

Два пешеходных моста отремонтируют в Новосибирске за 29 млн

6 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI
Мосты отремонтируют
В Новосибирске ищут исполнителя, который проведет ремонт двух пешеходных мостов. Стоимость работ оценивается в 29,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

Аукцион объявлен городской организацией «Гормост». В документации указано, что пешеходные мосты планируется отремонтировать над улицей Большевистской возле остановки «Завод торгового оборудования» и над Бердским шоссе возле остановки «Звездная».

Исполнитель должен выполнить подготовительные и монтажные работы, восстановить опоры, лестницы, пролеты, а также установить систему видеонаблюдения.

Заявки от заинтересованных подрядчиков для участия в аукционе будут приниматься до 12 февраля. Ремонт пешеходных мостов должен быть завершен в период с 20 июня по 20 сентября 2024 года.

Проезд ограничат в двух районах Новосибирска — в чем причина, сроки
Узнать подробнее
Читайте также:
Восемь остановок оборудуют навесами в Новосибирске — власти ищут подрядчикаПодрядчик заявил о намерении обанкротить муниципальное предприятие «МЕТРО МиР»
#Новосибирск#Ремонт#Госзакупки#Эмилия Губарева#Бердское шоссе#Улица Большевистская
Подпишитесь
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей
Вчера, 15:46
Ученикам школы в Новосибирске стало плохо после дезинфекции тараканов
Сегодня, 01:37
«Это преступление»: глава Союза отцов потребовал закрыть Nebar из-за «обнаженки»
Вчера, 10:47
Особняк с зимним садом и бассейном продают в Новосибирске за 34 млн рублей
Сегодня, 01:15
Лабрадор раскрыл измену, съев стринги любовницы новосибирца
Сегодня, 03:14
Мобильный интернет теперь «ловит» во всех тоннелях Новосибирского метро
Сегодня, 02:56