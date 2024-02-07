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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

IKEA решила продлить регистрацию товарных знаков в России

IKEA решила продлить регистрацию в России до 2033 года

7 февраля 2024, 12:22
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
IKEA решила продлить регистрацию товарных знаков в России

Ушедшая из России IKEA продлит регистрацию товарного знака до августа 2033 года

Ушедшая из России шведская марка IKEA решила продлить регистрацию своего товарного знака на территории страны. Она будет действовать почти десять лет.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента, холдинг IKEA Systems B.V. подал заявку на продление регистрации товарного знака. При этом летом прошлого года представители бренда подали четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. В начале февраля нынешнего года одно из обращений было удовлетворено.

В материалах ведомства говорится, что знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов» (класс МКТУ 511/35). Стоит отметить, что деятельность магазинов IKEA в России была приостановлена в марте 2022 года, в августе шведы решили на неопределенный срок покинуть страну.

Напомним, что открытие магазина IKEA в Новосибирске запланировано на конец февраля.

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#Экономика#Новосибирск#Россия#Магазин#Бренд
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