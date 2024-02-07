IKEA решила продлить регистрацию в России до 2033 года

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента, холдинг IKEA Systems B.V. подал заявку на продление регистрации товарного знака. При этом летом прошлого года представители бренда подали четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. В начале февраля нынешнего года одно из обращений было удовлетворено.