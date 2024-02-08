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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Водителя неоднократно останавливали сотрудники ДПС

Хакасский лихач набрал свыше десятка штрафов за вояж до Новосибирска

8 февраля 2024, 13:33
Фото: 1MI
Водителя неоднократно останавливали сотрудники ДПС

Блогер-лихач из Хакасии получил свыше десяти штрафов во время поездки в НСО

Житель Республики Хакасия умудрился получить кучу штрафов за поездку до Новосибирска. Причиной стало многочисленное нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в ГУ МВД по Республике Хакасия, водитель снимал свою поездку на камеру, что позволило фиксировать нарушения в прямом эфире. В их числе — «глухая» тонировка, опасная манера езды, значительное превышение скорости и управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Сначала на лихача обратили внимание сотрудники кемеровской Госавтоинспекции, выписав штрафы за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление без государственных регистрационных знаков и тонировку. Однако уже в Новосибирске мужчина вновь затонировал автомобиль, получив дополнительное взыскание. В итоге водителю придется оплатить свыше десятка административных штрафов. Лишится ли он машины, не сообщается.

Напомним, что новосибирские ДПСники помогли оперативно доставить женщину в роддом.

Экипаж ГИБДД с мигалками сопроводил женщину до роддома в Новосибирске
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Гибдд#Штрафы#ДПС#Александр Ляхов#Хакасия
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