Хакасский лихач набрал свыше десятка штрафов за вояж до Новосибирска

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как сообщили в ГУ МВД по Республике Хакасия, водитель снимал свою поездку на камеру, что позволило фиксировать нарушения в прямом эфире. В их числе — «глухая» тонировка, опасная манера езды, значительное превышение скорости и управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
Сначала на лихача обратили внимание сотрудники кемеровской Госавтоинспекции, выписав штрафы за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление без государственных регистрационных знаков и тонировку. Однако уже в Новосибирске мужчина вновь затонировал автомобиль, получив дополнительное взыскание. В итоге водителю придется оплатить свыше десятка административных штрафов. Лишится ли он машины, не сообщается.
Напомним, что новосибирские ДПСники помогли оперативно доставить женщину в роддом.