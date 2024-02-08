Хакасский лихач набрал свыше десятка штрафов за вояж до Новосибирска

Сначала на лихача обратили внимание сотрудники кемеровской Госавтоинспекции, выписав штрафы за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление без государственных регистрационных знаков и тонировку. Однако уже в Новосибирске мужчина вновь затонировал автомобиль, получив дополнительное взыскание. В итоге водителю придется оплатить свыше десятка административных штрафов. Лишится ли он машины, не сообщается.