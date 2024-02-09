Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Новосибирской области на 20%

По информации Роспотребнадзора Новосибирской области, заболеваемость ОРВИ выросла по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, количество случаев заболевания гриппом сократилось: на текущей неделе врачи зарегистрировали 367 человек с диагнозом «грипп» (в сравнении с 418 на предыдущей неделе).