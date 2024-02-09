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Posted 9 февраля, 04:56

Published 9 февраля, 04:56

Modified 9 февраля, 04:58

Updated 9 февраля, 04:58

Болеть стали чаще

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Новосибирской области на 20%

9 февраля 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney
Болеть стали чаще
В Новосибирске и других сибирских городах эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 20%.

Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинова опубликовал информацию о ситуации с ОРВИ и гриппом на пятой неделе текущего года в различных регионах России.

Так, в Новосибирске количество заболевших ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог на 20%. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Сибири, таких как Кемерово, Красноярск, Омск, Томск, Улан-Удэ и Якутск.

По информации Роспотребнадзора Новосибирской области, заболеваемость ОРВИ выросла по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, количество случаев заболевания гриппом сократилось: на текущей неделе врачи зарегистрировали 367 человек с диагнозом «грипп» (в сравнении с 418 на предыдущей неделе).

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#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Россия#Роспотребнадзор#Эмилия Губарева#Заболеваемость
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