Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Новосибирской области на 20%

Posted 9 февраля, 04:56
Published 9 февраля, 04:56
Modified 9 февраля, 04:58
Updated 9 февраля, 04:58
Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинова опубликовал информацию о ситуации с ОРВИ и гриппом на пятой неделе текущего года в различных регионах России.
Так, в Новосибирске количество заболевших ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог на 20%. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Сибири, таких как Кемерово, Красноярск, Омск, Томск, Улан-Удэ и Якутск.
По информации Роспотребнадзора Новосибирской области, заболеваемость ОРВИ выросла по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, количество случаев заболевания гриппом сократилось: на текущей неделе врачи зарегистрировали 367 человек с диагнозом «грипп» (в сравнении с 418 на предыдущей неделе).